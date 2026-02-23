قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
محافظ البنك المركزي يلتقي وزير التعليم العالي لبحث التعاون المشترك
سقوط أمطار في المنوفية والدفع بسيارات لرفع تجمعات المياه.. صور
الهند تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران فورا وسط تصاعد التوترات
وزير النقل يتفقد ورش إيرماس المتخصصة في عمرة وصيانة جرارات السكك الحديدية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير العمل يتابع الاستعدادات الخاصة بالانتخابات النقابية العمالية

اجتماع وزير العمل
اجتماع وزير العمل

عقد وزير العمل حسن رداد، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع الإدارات المعنية بالوزارة، وذلك لمتابعة الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بالانتخابات النقابية العمالية، في إطار الاستعدادات الجارية لهذا الاستحقاق النقابي الهام.

واستمع الوزير ، خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي حول آخر المستجدات المتعلقة بخطط الإعداد والتنظيم، وآليات التنفيذ، والتجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة لضمان سير العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة، ووفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية ولائحته التنفيذية.

وأكد وزير العمل ، على أهمية الالتزام الكامل بالقانون، وتوفير المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للعمال، وتسهم في دعم استقرار بيئة العمل وتعزيز دور التنظيمات النقابية في خدمة قضايا العمال والدفاع عن حقوقهم.

وشدد الوزير، على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الإدارات المختصة، والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان خروج الانتخابات النقابية بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية ومكانة الحركة النقابية العمالية، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم كل الدعم الفني والإداري اللازم لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم.

