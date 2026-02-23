وزير العمل يتابع الاستعدادات الخاصة بالانتخابات النقابية العمالية

عقد وزير العمل حسن رداد، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع الإدارات المعنية بالوزارة، وذلك لمتابعة الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بالانتخابات النقابية العمالية، في إطار الاستعدادات الجارية لهذا الاستحقاق النقابي الهام.

واستمع الوزير ، خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي حول آخر المستجدات المتعلقة بخطط الإعداد والتنظيم، وآليات التنفيذ، والتجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة لضمان سير العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة، ووفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية ولائحته التنفيذية.

وأكد وزير العمل ، على أهمية الالتزام الكامل بالقانون، وتوفير المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للعمال، وتسهم في دعم استقرار بيئة العمل وتعزيز دور التنظيمات النقابية في خدمة قضايا العمال والدفاع عن حقوقهم.

وشدد الوزير، على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الإدارات المختصة، والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان خروج الانتخابات النقابية بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية ومكانة الحركة النقابية العمالية، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم كل الدعم الفني والإداري اللازم لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم.