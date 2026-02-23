قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول: حفر بئرين استكشافيين و26 بئراً تنموياً لتعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج
الرئيس السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.. اليوم
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خلف كل هدف حكاية.. أساطير "الأسيست" في تاريخ دوري أبطال أوروبا

رونالدو وميسي ودي ماريا
رونالدو وميسي ودي ماريا
منتصر الرفاعي

تعد بطولة دوري أبطال أوروبا المسرح الأكبر لنجوم كرة القدم، حيث لا تقاس العظمة فقط بعدد الأهداف بل أيضا بالتمريرات الحاسمة التي تصنع المجد وبين كل هدف خالد، هناك صانع ألعاب يرسم اللوحة الأخيرة قبل الاحتفال.

كريستيانو.. ملك الأسيست تاريخيا

يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ البطولة برصيد 42 تمريرة حاسمة ليؤكد أنه لم يكن مجرد هداف استثنائي بل صانع فرص من الطراز الرفيع خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد وريال مدريد.

دي ماريا يلاحق

في المركز الثاني يأتي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا برصيد 41 تمريرة حاسمة، بعدما تألق بقميص ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبنفيكا.

ميسي في المركز الثالث

أما الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي فيحتل المركز الثالث بـ 40 تمريرة حاسمة خلال مسيرته مع برشلونة وباريس سان جيرمان ليؤكد أن تأثيره لم يكن تهديفيا فقط.

قائمة أكثر 10 لاعبين صناعة للأهداف في تاريخ دوري الأبطال

كريستيانو رونالدو – 42

أنخيل دي ماريا – 41

ليونيل ميسي – 40

نيمار – 33 (برشلونة – باريس سان جيرمان)

كيفن دي بروين – 31 (مانشستر سيتي)

ريان جيجز – 31 (مانشستر يونايتد)

فينيسيوس جونيور – 30 (ريال مدريد)

توماس مولر – 30 (بايرن ميونخ)

تشافي هيرنانديز – 30 (برشلونة)

كريم بنزيما – 29 (ليون – ريال مدريد)

ارقام تؤكد أن صناعة اللعب فن لا يقل أهمية عن التسجيل، وأن النجوم الكبار لا يكتفون بهز الشباك، بل يصنعون المجد لغيرهم أيضًا.

ميسي رونالدو دي ماريا دوري ابطال اوروبا صناع الأهداف ريال مدريد باريس سان جيرمان برشلونه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

ترشيحاتنا

بريطانيا

بريطانيا تحذر مواطنيها من أعمال العنف في المكسيك

إبستين وصديقته البيلاروسية

حكاية إبستين وصديقته.. مرأة بيلاروسية كانت محور أيامه الأخيرة

وزير الاقتصاد اللبنانى

وزير الاقتصاد اللبنانى: لن نسمح باستغلال الضرائب لرفع الأسعار

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد