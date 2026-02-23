خلف كل هدف حكاية.. أساطير "الأسيست" في تاريخ دوري أبطال أوروبا

تعد بطولة دوري أبطال أوروبا المسرح الأكبر لنجوم كرة القدم، حيث لا تقاس العظمة فقط بعدد الأهداف بل أيضا بالتمريرات الحاسمة التي تصنع المجد وبين كل هدف خالد، هناك صانع ألعاب يرسم اللوحة الأخيرة قبل الاحتفال.

كريستيانو.. ملك الأسيست تاريخيا

يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ البطولة برصيد 42 تمريرة حاسمة ليؤكد أنه لم يكن مجرد هداف استثنائي بل صانع فرص من الطراز الرفيع خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد وريال مدريد.

دي ماريا يلاحق

في المركز الثاني يأتي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا برصيد 41 تمريرة حاسمة، بعدما تألق بقميص ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبنفيكا.

ميسي في المركز الثالث

أما الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي فيحتل المركز الثالث بـ 40 تمريرة حاسمة خلال مسيرته مع برشلونة وباريس سان جيرمان ليؤكد أن تأثيره لم يكن تهديفيا فقط.

قائمة أكثر 10 لاعبين صناعة للأهداف في تاريخ دوري الأبطال

كريستيانو رونالدو – 42

أنخيل دي ماريا – 41

ليونيل ميسي – 40

نيمار – 33 (برشلونة – باريس سان جيرمان)

كيفن دي بروين – 31 (مانشستر سيتي)

ريان جيجز – 31 (مانشستر يونايتد)

فينيسيوس جونيور – 30 (ريال مدريد)

توماس مولر – 30 (بايرن ميونخ)

تشافي هيرنانديز – 30 (برشلونة)

كريم بنزيما – 29 (ليون – ريال مدريد)

ارقام تؤكد أن صناعة اللعب فن لا يقل أهمية عن التسجيل، وأن النجوم الكبار لا يكتفون بهز الشباك، بل يصنعون المجد لغيرهم أيضًا.