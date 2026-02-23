قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

أعلنت دار الإفتاء رسميًا قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ – 2026م، موضحة الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، إلى جانب الشروط الشرعية، وموعد إخراج الزكاة، والفئات التي لا تجب عليهم زكاة الفطر، وذلك بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية.

وتُعد زكاة الفطر من أهم الشعائر الإسلامية المرتبطة بنهاية شهر رمضان المبارك، حيث تهدف إلى تطهير الصائم مما قد يكون شاب صيامه من نقص أو لغو، فضلًا عن إدخال السرور على الفقراء والمحتاجين في يوم عيد الفطر.





قيمة زكاة الفطر 2026 في مصر

حدّد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام بمبلغ 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، موضحًا أن هذا التقدير جاء بناءً على متوسط سعر القمح من أجود أنواعه في السوق المصري.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى الواجب إخراجه، مع استحباب الزيادة لمن استطاع، لما في ذلك من نفع أكبر للفقراء والمساكين.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟

أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر نقودًا بدلًا من الحبوب، أخذًا برأي الإمام أبي حنيفة، وجماعة من المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وذلك تيسيرًا على الفقراء في قضاء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدة أن الفتوى مستقرة على هذا الرأي منذ سنوات.



شروط إخراج زكاة الفطر

بيّنت دار الإفتاء عددًا من الشروط الأساسية لإخراج زكاة الفطر، أبرزها:

أن تُخرج من غالب قوت أهل البلد، مثل الأرز أو القمح أو التمر، ويقدر مقدارها بصاع نبوي يعادل من 2.5 إلى 3 كيلوجرامات تقريبًا.

جواز إخراجها نقدًا بما يعادل قيمة الصاع.

أن تُصرف للمستحقين من الفقراء والمساكين.

أن يتم إخراجها قبل صلاة عيد الفطر، ويُستحب تقديمها بيوم أو يومين قبل العيد.

أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر

حددت دار الإفتاء ثلاث فئات لا تجب عليهم زكاة الفطر، وهم:

1- المتوفى قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، لعدم تحقّق وقت الوجوب.

2- الجنين الذي لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، إذ لا تثبت له أحكام الدنيا إلا في حالات محددة.

3- الفقير الذي لا يملك قوت يومه، فلا يُكلّف بإخراج الزكاة.

قيمة فدية الصيام 2026

أعلن مفتي الجمهورية أن قيمة فدية الصيام لمن يعجز عن الصوم لعذر شرعي دائم، بلغت 30 جنيهًا عن كل يوم، مشيرًا إلى أن زكاة الفطر تعادل وزنًا مقداره 2.04 كيلوجرام من القمح عن الفرد الواحد.

كيفية حساب قيمة زكاة الفطر

أوضحت دار الإفتاء أن حساب قيمة زكاة الفطر تم بناءً على السعر الرسمي لأردب القمح، والذي بلغ هذا العام نحو 2000 جنيه للأردب (150 كيلوجرامًا)، أي ما يعادل 13.33 جنيه للكيلو الواحد. وبضرب السعر في وزن الصاع النبوي، قُدّرت القيمة الفعلية بنحو 27.19 جنيه، إلا أن الإفتاء رفعتها إلى 35 جنيهًا مراعاة لمصلحة الفقير.



آخر موعد وأفضل وقت لإخراج زكاة الفطر

أكدت دار الإفتاء أن وقت جواز إخراج زكاة الفطر يبدأ من أول يوم في شهر رمضان، ويمتد حتى قبيل صلاة عيد الفطر، بينما يُحرم تأخيرها إلى ما بعد يوم العيد، ويجب قضاؤها حينئذٍ.



وأوضحت أن أفضل وقت لإخراجها هو قبل صلاة العيد مباشرة، اقتداءً بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الشريفة.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالدعوة إلى تعجيل إخراج زكاة الفطر، لما في ذلك من تحقيق مقاصدها الشرعية، وإدخال الفرحة على قلوب المحتاجين في يوم العيد.