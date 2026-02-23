قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة
السودان.. مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة الأبيض بكردفان
محمد صادق إسماعيل: تدخل إسرائيل وتشابك الملفات السياسية يعقّدان مفاوضات النووي الإيراني
الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي
وصلت بلدي الثاني.. تركي آل الشيخ يزور مصر| صور
بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة
الرئاسي اليمني: حماية مؤسسات الدولة أولوية لا تقبل المساومة
فريق قانوني دولي يفتح باب الشهادات بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي
المكسيك على صفيح ساخن.. مقـ.تل إل مينشو يشعل غرب البلاد ويهدد بحرب مفتوحة
الدوري الإيطالي| إصابة روبن لوفتوس تشيك تُثير القلق في صفوف إيه سي ميلان
ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله النبي عن قيام الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026
قيمة زكاة الفطر 2026
عبد العزيز جمال

أعلنت دار الإفتاء رسميًا قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ – 2026م، موضحة الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، إلى جانب الشروط الشرعية، وموعد إخراج الزكاة، والفئات التي لا تجب عليهم زكاة الفطر، وذلك بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية.

وتُعد زكاة الفطر من أهم الشعائر الإسلامية المرتبطة بنهاية شهر رمضان المبارك، حيث تهدف إلى تطهير الصائم مما قد يكون شاب صيامه من نقص أو لغو، فضلًا عن إدخال السرور على الفقراء والمحتاجين في يوم عيد الفطر.

الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة

 

قيمة زكاة الفطر 2026 في مصر

حدّد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام بمبلغ 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، موضحًا أن هذا التقدير جاء بناءً على متوسط سعر القمح من أجود أنواعه في السوق المصري.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى الواجب إخراجه، مع استحباب الزيادة لمن استطاع، لما في ذلك من نفع أكبر للفقراء والمساكين.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟

أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر نقودًا بدلًا من الحبوب، أخذًا برأي الإمام أبي حنيفة، وجماعة من المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وذلك تيسيرًا على الفقراء في قضاء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدة أن الفتوى مستقرة على هذا الرأي منذ سنوات.

هل يمكن إخراج زكاة الفطر في غير البلد التي فيها؟

شروط إخراج زكاة الفطر

بيّنت دار الإفتاء عددًا من الشروط الأساسية لإخراج زكاة الفطر، أبرزها:

أن تُخرج من غالب قوت أهل البلد، مثل الأرز أو القمح أو التمر، ويقدر مقدارها بصاع نبوي يعادل من 2.5 إلى 3 كيلوجرامات تقريبًا.

جواز إخراجها نقدًا بما يعادل قيمة الصاع.

أن تُصرف للمستحقين من الفقراء والمساكين.

أن يتم إخراجها قبل صلاة عيد الفطر، ويُستحب تقديمها بيوم أو يومين قبل العيد.

أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر

حددت دار الإفتاء ثلاث فئات لا تجب عليهم زكاة الفطر، وهم:
1- المتوفى قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، لعدم تحقّق وقت الوجوب.
2- الجنين الذي لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، إذ لا تثبت له أحكام الدنيا إلا في حالات محددة.
3- الفقير الذي لا يملك قوت يومه، فلا يُكلّف بإخراج الزكاة.

قيمة فدية الصيام 2026

أعلن مفتي الجمهورية أن قيمة فدية الصيام لمن يعجز عن الصوم لعذر شرعي دائم، بلغت 30 جنيهًا عن كل يوم، مشيرًا إلى أن زكاة الفطر تعادل وزنًا مقداره 2.04 كيلوجرام من القمح عن الفرد الواحد.

كيفية حساب قيمة زكاة الفطر

أوضحت دار الإفتاء أن حساب قيمة زكاة الفطر تم بناءً على السعر الرسمي لأردب القمح، والذي بلغ هذا العام نحو 2000 جنيه للأردب (150 كيلوجرامًا)، أي ما يعادل 13.33 جنيه للكيلو الواحد. وبضرب السعر في وزن الصاع النبوي، قُدّرت القيمة الفعلية بنحو 27.19 جنيه، إلا أن الإفتاء رفعتها إلى 35 جنيهًا مراعاة لمصلحة الفقير.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الموظف للعاملين معه بنفس المصلحة

آخر موعد وأفضل وقت لإخراج زكاة الفطر

أكدت دار الإفتاء أن وقت جواز إخراج زكاة الفطر يبدأ من أول يوم في شهر رمضان، ويمتد حتى قبيل صلاة عيد الفطر، بينما يُحرم تأخيرها إلى ما بعد يوم العيد، ويجب قضاؤها حينئذٍ.

وأوضحت أن أفضل وقت لإخراجها هو قبل صلاة العيد مباشرة، اقتداءً بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الشريفة.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالدعوة إلى تعجيل إخراج زكاة الفطر، لما في ذلك من تحقيق مقاصدها الشرعية، وإدخال الفرحة على قلوب المحتاجين في يوم العيد.

دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر قيمة زكاة الفطر قيمة زكاة الفطر 2026 في مصر هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا شروط إخراج زكاة الفطر أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر كيفية حساب قيمة زكاة الفطر قيمة فدية الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عائد يصل لـ 22% في 2026| شهادات البنك الأهلي المصري واحسب مكسبك الشهري

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

ترشيحاتنا

ارشيفيه

صدمتهما نقل.. إصابة شخصين على طريق شربين بالدقهلية

ارشيفيه

بسبب اشتعال أنبوبة غاز.. حريق بمنزل وإصابة اثنين بالدقهلية

المجني عليه

حبس المتهم ووالده وشقيقه بتهمة قـ.تل نجل خاله في المنوفية

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

فيديو

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد