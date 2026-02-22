بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، حسم محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري، الجدل المثار بشأن مصير العائد على الشهادات الادخارية، مؤكدا استمرارها دون أي تعديل عند مستوياتها الحالية.

وأوضح أن الشهادات ذات العائد المتدرج أو المتناقص تمثل خيارا مناسبا خلال الفترة الحالية، نظرا لأنها توفر عوائد أعلى في السنوات الأولى مقارنة بالشهادات ذات العائد الثابت، ما يمنح العملاء فرصة تعظيم أرباحهم مبكرا.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن البنك الأهلي المصري يقدم باقة متنوعة من شهادات الادخار بالجنيه المصري، صممت لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، سواء الباحثين عن عائد ثابت يضمن استقرار الدخل، أو عائد متغير يواكب تحركات السوق، وتتنوع هذه الشهادات من حيث طبيعة العائد ودورية صرفه، بما يمنح العملاء مرونة واسعة في إدارة مدخراتهم.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تتباين مدد الشهادات لتصل إلى عدة سنوات، ما يتيح لكل عميل اختيار المدة الأنسب لأهدافه المالية وخططه المستقبلية، وأكد أنه مع اقتراب استحقاق بعض الشهادات، يواصل المواطنون البحث عن بدائل ادخارية قوية تحقق لهم أفضل عائد ممكن في المرحلة المقبلة.

الشهادات البلاتينية في البنك الأهلي المصري

أولا: الشهادة البلاتينية بعائد سنوي متدرج

مدة الشهادة: 3 سنوات

دورية صرف العائد: مرة واحدة سنويًا

هيكل العائد:

السنة الأولى: 22%

السنة الثانية: 17.5%

السنة الثالثة: 13%

ثانيا: الشهادة الخماسية بعائد شهري

مدة الشهادة: 5 سنوات

نوع العائد: ثابت

نسبة العائد السنوي: 14.25%

دورية الصرف: شهريا

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

تعد هذه الشهادة مناسبة للراغبين في دخل شهري ثابت على مدى فترة استثمارية طويلة نسبيا.

ثالثا: شهادة أمان المصريين

مدة الشهادة: 3 سنوات

نوع العائد: ثابت

نسبة العائد السنوي: 13%

الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه

الحد الأقصى: 2500 جنيه

وتصنف شهادة "أمان المصريين" ضمن الأوعية الادخارية منخفضة القيمة، ما يجعلها ملائمة لشرائح واسعة من العملاء.

أرباح استثمار 300 ألف جنيه

في الشهادة البلاتينية بعائد سنوي متدرج

السنة نسبة العائد قيمة الأرباح (جنيه) الأولى 22% 66,000 الثانية 17.5% 52,500 الثالثة 13% 39,000 إجمالي الأرباح خلال 3 سنوات — 157,500 جنيه

رابعا: الشهادة البلاتينية بعائد شهري متدرج (متناقص)

مدة الشهادة: 3 سنوات

دورية الصرف: شهريا

العائد:

21% في السنة الأولى

15.25% في السنة الثانية

12% في السنة الثالثة

وتوفر هذه الشهادة ميزة الحصول على عائد شهري مع الاستفادة من نسبة مرتفعة نسبيا خلال العام الأول.

خامسا: الشهادة البلاتينية بعائد شهري ثابت

مدة الشهادة: 3 سنوات

نسبة العائد السنوي: 16%

دورية الصرف: شهريا

وتناسب هذه الشهادة العملاء الباحثين عن دخل شهري منتظم بنسبة ثابتة طوال مدة الاستثمار.