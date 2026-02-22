قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذه المناطق
اقتحام منتجع الرئيس الأمريكي وإطلاق نار أثناء مواجهة مع الأمن
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

عائد يصل لـ 22% في 2026| شهادات البنك الأهلي المصري واحسب مكسبك الشهري
عائد يصل لـ 22% في 2026| شهادات البنك الأهلي المصري واحسب مكسبك الشهري
ياسمين القصاص

في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، حسم محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري، الجدل المثار بشأن مصير العائد على الشهادات الادخارية، مؤكدا استمرارها دون أي تعديل عند مستوياتها الحالية.

وأوضح أن الشهادات ذات العائد المتدرج أو المتناقص تمثل خيارا مناسبا خلال الفترة الحالية، نظرا لأنها توفر عوائد أعلى في السنوات الأولى مقارنة بالشهادات ذات العائد الثابت، ما يمنح العملاء فرصة تعظيم أرباحهم مبكرا.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن البنك الأهلي المصري يقدم باقة متنوعة من شهادات الادخار بالجنيه المصري، صممت لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، سواء الباحثين عن عائد ثابت يضمن استقرار الدخل، أو عائد متغير يواكب تحركات السوق، وتتنوع هذه الشهادات من حيث طبيعة العائد ودورية صرفه، بما يمنح العملاء مرونة واسعة في إدارة مدخراتهم.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تتباين مدد الشهادات لتصل إلى عدة سنوات، ما يتيح لكل عميل اختيار المدة الأنسب لأهدافه المالية وخططه المستقبلية، وأكد أنه مع اقتراب استحقاق بعض الشهادات، يواصل المواطنون البحث عن بدائل ادخارية قوية تحقق لهم أفضل عائد ممكن في المرحلة المقبلة.

الشهادات البلاتينية في البنك الأهلي المصري

أولا: الشهادة البلاتينية بعائد سنوي متدرج

مدة الشهادة: 3 سنوات

دورية صرف العائد: مرة واحدة سنويًا

هيكل العائد:

السنة الأولى: 22%

السنة الثانية: 17.5%

السنة الثالثة: 13%

ثانيا: الشهادة الخماسية بعائد شهري

مدة الشهادة: 5 سنوات

نوع العائد: ثابت

نسبة العائد السنوي: 14.25%

دورية الصرف: شهريا

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

تعد هذه الشهادة مناسبة للراغبين في دخل شهري ثابت على مدى فترة استثمارية طويلة نسبيا.

ثالثا: شهادة أمان المصريين

مدة الشهادة: 3 سنوات

نوع العائد: ثابت

نسبة العائد السنوي: 13%

الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه

الحد الأقصى: 2500 جنيه

وتصنف شهادة "أمان المصريين" ضمن الأوعية الادخارية منخفضة القيمة، ما يجعلها ملائمة لشرائح واسعة من العملاء.

أرباح استثمار 300 ألف جنيه

في الشهادة البلاتينية بعائد سنوي متدرج

السنةنسبة العائدقيمة الأرباح (جنيه)
الأولى22%66,000
الثانية17.5%52,500
الثالثة13%39,000
إجمالي الأرباح خلال 3 سنوات157,500 جنيه

رابعا: الشهادة البلاتينية بعائد شهري متدرج (متناقص)

مدة الشهادة: 3 سنوات

دورية الصرف: شهريا

العائد:

21% في السنة الأولى

15.25% في السنة الثانية

12% في السنة الثالثة

وتوفر هذه الشهادة ميزة الحصول على عائد شهري مع الاستفادة من نسبة مرتفعة نسبيا خلال العام الأول.

 

خامسا: الشهادة البلاتينية بعائد شهري ثابت

مدة الشهادة: 3 سنوات

نسبة العائد السنوي: 16%

دورية الصرف: شهريا

وتناسب هذه الشهادة العملاء الباحثين عن دخل شهري منتظم بنسبة ثابتة طوال مدة الاستثمار. 

البنوك شهادت البنوك شهادات الإدخار عوائد شهرية عوائد ثابتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أسعار تويوتا تندرا 2026 البيك أب في السعودية.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أبل تطلق أجهزة جديدة بأسعار معقولة و بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك التفاصيل كاملة

إكسبنج G02

للمرة الأولى.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد