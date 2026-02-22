رامز جلال ساخرا من مصطفى غريب: تباع على تريلا.. وشنبه زي جناحات الطيارة

استهل الفنان رامز جلال حلقة اليوم من برنامج رامز ليفل الوحش بمقدمة ساخرة كعادته؛ حيث قال خلال تقديمه الفنان مصطفى غريب: "ايه اللي إنت لابسه.. على قلبه اد كده، فاكر نفسه في موقف بنها، تباع على تريلا.. وشنبه زي جناحات الطيارة".

كوميديان في النحت

وأضاف: "الكلام على كبير النهارده معانا كوميديان في النحت بينافس بيومي فؤاد من كتر الإعلانات، ولخبطت المونتاجات مبقناش عارفين الفلات من التكييفات".

وشهدت حلقة برنامج رامز ليفل الوحش ظهور الفنان مصطفى غريب ضيفًا ضمن سلسلة المقالب الرمضانية التي يقدمها الفنان رامز جلال.

إطار كوميدي ساخر

وأطلق عدة تعليقات طريفة عن ضيفه، ملمحًا إلى كثرة ظهوره في الأعمال والإعلانات، في إطار كوميدي ساخر اعتاد أن يقدمه مع ضيوفه كل موسم.

وقال رامز جلال: "رافع شعار عدي واكبش هات، عيل مبيفرقش معاه غير الكاشات، شيطان الفلوس غواه، معانا ومعاكم صاحب الشنب المريب مصطفى غريب".

عبارات ساخرة وإفيهات لافتة

كما واصل مقدم البرنامج سخريته بإطلاق أوصاف فكاهية على مصطفى غريب، مستخدمًا عبارات ساخرة وإفيهات لافتة، قبل بدء تنفيذ المقلب، في أجواء يغلب عليها الطابع الكوميدي الممزوج بالإثارة، والتي تميز حلقات البرنامج خلال شهر رمضان.