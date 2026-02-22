5.1 مليون دينار حجم تداول بورصة عمان اليوم

أ ش أ

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمّان، اليوم، الأحد، حوالي 5.1 مليون دينار أردني، بما يعادل نحو 7.2 مليون دولار أمريكي، مع تداول 2.0 مليون سهم من خلال 2469 عقدًا.

وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3625 نقطة، مسجلا انخفاضا طفيفا بنسبة 0.09% مقارنة بالإغلاق السابق.

وبمقارنة أسعار إغلاق الشركات المتداولة وعددها 97 شركة، أظهرت نتائج التداول ارتفاع أسعار أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 45 شركة.

وعلى المستوى القطاعي، سجل الرقم القياسي لقطاع الصناعة انخفاضًا بنسبة 0.25%، وقطاع الخدمات انخفض بنسبة 0.23%، في حين ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة طفيفة بلغت 0.01%.