سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب

استهل الفنان رامز جلال حلقة اليوم من برنامج رامز ليفل الوحش بمقدمة ساخرة من ضيفه كما اعتاد، موجّهًا العديد من التعليقات الطريفة للفنان مصطفى غريب، ضيف الحلقة.

وقال رامز: "ايه اللي إنت لابسه.. على قلبه اد كده، فاكر نفسه في موقف بنها، تباع على تريلا.. وشنبه زي جناحات الطيارة".

كوميديان في النحت

وأكمل رامز جلال سخريته قائلاً: "الكلام على كبير النهارده معانا كوميديان في النحت بينافس بيومي فؤاد من كتر الإعلانات، ولخبطت المونتاجات مبقناش عارفين الفلات من التكييفات"، في إطار كوميدي ساخر يجمع بين الضحك والمبالغة الطريفة.

كما أطلق رامز العديد من الإفيهات الساخرة على مصطفى غريب قبل بدء تنفيذ المقلب، مضيفًا: "رافع شعار عدي واكبش هات، عيل مبيفرقش معاه غير الكاشات، شيطان الفلوس غواه، معانا ومعاكم صاحب الشنب المريب مصطفى غريب"، ليضفي جوًّا من الإثارة والفكاهة على الحلقة، الذي أصبح علامته المميزة في رمضان.

وجاءت أبرز الأخبار التي تم نشرها عبر موقع صدى البلد بشأن حلقة مصطفي غريب في رامز ايفل الوحش بالتالي:

