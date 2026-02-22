قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الكلية الإكليريكية بالإسكندرية تنعى القمص تادرس عطية الله مدرس العهد الجديد

ميرنا رزق

بقلوب يعتصرها الحزن، ودعت الأوساط الكنسية والتعليمية في الإسكندرية أحد خدامها الأمناء، القمص تادرس عطية الله، كاهن كنيسة مارجرجس المطار بالإسكندرية وأستاذ مادة العهد الجديد بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالإسكندرية، الذي توفي إثر حادث أليم بمنطقة محرم بك غرب المحافظة.

تتقدم الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالإسكندرية، برئاسة القمص أندراوس متى عميد الكلية، ومجلسها وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، بخالص التعزية في نياحة الأب المبارك القمص تادرس عطية الله، مدرس مادة العهد الجديد بالكلية.

مُصلّين أن ينيّح الرب نفسه الطاهرة في فردوس النعيم ويمنح أسرته ومحبيه عزاءً وسلامًا سماويًا.

وكان القمص تادرس عطية الله قد لقي مصرعه إثر سقوطه من طابق علوي داخل أحد العقارات بمنطقة محرم بك، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة عقب الحادث، فيما تواصل الجهات المختصة والكنسية ترتيب ما يلزم تمهيدًا لإقامة صلاة الجنازة.

ومن المقرر، وفق ما أُعلن مبدئيا، أن تُقام صلاة الجنازة غدًا، إما في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية أو في أحد الكنائس التي سيُعلن عنها رسميًا خلال الساعات المقبلة، على أن يصدر بيان نهائي يحدد الموعد والمكان.

ويُعد الراحل من الكهنة المعروفين بخدمتهم الرعوية والتعليمية، إذ خدم كاهنًا بكنيسة مارجرجس المطار، إلى جانب عمله أستاذًا لمادة العهد الجديد بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالإسكندرية، حيث أسهم على مدار سنوات في إعداد أجيال من الدارسين والخدام، وتميز بعطائه العلمي وروحه الرعوية الهادئة.

القمص تادرس عطية الكلية الإكليريكية الكنائس الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية القمص تادرس عطية الله

