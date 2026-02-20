قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشهد اليوم الروحي ببازيليك السيدة العذراء بمصر الجديدة

يوم روحي
يوم روحي
ميرنا رزق

شهد المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، اليوم الروحي، ببازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة، استعدادًا لاستقبال الصوم الأربعيني المقدس.

وقاد المطران اللقاءات، والتأملات الروحية، مقدمًا إرشادات رعوية تساعد على عيش زمن الصوم بعمق إيماني، وتجديد روحي. واختُتمت فعاليات اليوم بالاحتفال بذكرى ميلاد الأب المطران، وسط مشاركة من الكهنة، والمؤمنين، الذين حرصوا على تهنئته، والتعبير عن امتنانهم لخدمته الرعوية.

جاء هذا اليوم في سياق حرص الكنيسة على مرافقة أبنائها روحيًا في مختلف الأزمنة الليتورجية، خاصة مع بداية الصوم الكبير، لما يحمله من دعوة للتوبة، والتجدد، والعودة إلى الله.

المطران كلاوديو لوراتي الكنيسة الكنيسة اللاتينية بمصر العذراء

