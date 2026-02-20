مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشهد اليوم الروحي ببازيليك السيدة العذراء بمصر الجديدة

شهد المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، اليوم الروحي، ببازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة، استعدادًا لاستقبال الصوم الأربعيني المقدس.

وقاد المطران اللقاءات، والتأملات الروحية، مقدمًا إرشادات رعوية تساعد على عيش زمن الصوم بعمق إيماني، وتجديد روحي. واختُتمت فعاليات اليوم بالاحتفال بذكرى ميلاد الأب المطران، وسط مشاركة من الكهنة، والمؤمنين، الذين حرصوا على تهنئته، والتعبير عن امتنانهم لخدمته الرعوية.

جاء هذا اليوم في سياق حرص الكنيسة على مرافقة أبنائها روحيًا في مختلف الأزمنة الليتورجية، خاصة مع بداية الصوم الكبير، لما يحمله من دعوة للتوبة، والتجدد، والعودة إلى الله.