الكنيسة الكاثوليكية تهنئ المحافظين الجدد وتشكر من سبقوهم على عطائهم

تتقدم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بخالص التهنئة إلى المحافظين الجدد، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية، وأن يوفقهم الله في خدمة المواطنين، وبذل كل الجهد لما فيه خير الوطن ورفعته.

وفي الوقت ذاته، تُعرب الكنيسة الكاثوليكية عن بالغ الشكر والتقدير للسادة المحافظين السابقين، مثمّنة ما قدموه من جهود مخلصة خلال فترة توليهم المسؤولية، وما بذلوه من عطاء في خدمة أبناء محافظاتهم، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم القادمة.

وتؤكد الكنيسة صلاتها الدائمة من أجل قيادات الدولة، سائلة الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.