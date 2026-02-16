قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
أخبار البلد

الكنيسة الكاثوليكية تهنئ المحافظين الجدد وتشكر من سبقوهم على عطائهم

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

تتقدم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بخالص التهنئة إلى المحافظين الجدد، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية، وأن يوفقهم الله في خدمة المواطنين، وبذل كل الجهد لما فيه خير الوطن ورفعته.

وفي الوقت ذاته، تُعرب الكنيسة الكاثوليكية عن بالغ الشكر والتقدير للسادة المحافظين السابقين، مثمّنة ما قدموه من جهود مخلصة خلال فترة توليهم المسؤولية، وما بذلوه من عطاء في خدمة أبناء محافظاتهم، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم القادمة. 

وتؤكد الكنيسة صلاتها الدائمة من أجل قيادات الدولة، سائلة الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.

