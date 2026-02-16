جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد جاك كين إن الرئيس دونالد ترامب يقترب تدريجيا من اتخاذ قرار استخدام القوة العسكرية ضد إيران، في ظل تصاعد الضغط على طهران وبرنامجها النووي. وأوضح كين في مقابلة إذاعية أنه "من الواضح أن الرئيس لم يتخذ بعد القرار النهائي بشأن الخيار العسكري، لكننا نرى ما يحدث، وفي رأيي، أعتقد أن هذا القرار سيُتخذ في نهاية المطاف".

وحذر كين من أن أي عمل عسكري محتمل ضد طهران سيكون "أكبر بكثير" هذه المرة، متوقعا أن يستهدف القيادة المدنية والعسكرية الإيرانية، والبنية التحتية، وصواريخ باليستية، بحسب قناة روسيا اليوم.

وقال: "نتحدث عن عملية أكبر بكثير من ما قام به الإسرائيليون في حرب الـ12 يوما، لكنها ستكون مضغوطة، وستشارك فيها الولايات المتحدة أيضًا، لتكون حملة قوية قد تضع النظام على طريق الانهيار".

وأشار إلى أن واشنطن ستحصل على "نفوذ كبير" على النظام بعد الصراع.

كانت الولايات المتحدة قد بدأت قبل عدة أسابيع في تعزيز وجودها العسكري في المنطقة استجابة لما قالت إنه "القمع الدموي للمتظاهرين المناهضين للنظام على يد قوات المرشد الإيراني علي خامنئي".



وأجرى المسئولون الإيرانيون محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة في عمان، تناولت برنامجهم النووي في محاولة لتجنب أي عمل عسكري محتمل، وقد بدأت هذه المفاوضات في أوائل فبراير.

كانت مفاوضات مشابهة قد أُوقفت العام الماضي بعد شن إسرائيل هجوما مفاجئا على مواقع عسكرية ونووية إيرانية، وردت إيران بضربات انتقامية أدت إلى ما يعرف باسم حرب الـ12 يوما، بينما نفذت الولايات المتحدة ضربات إضافية على مواقع نووية إيرانية خلال الفترة نفسها.



وقالت السلطات السويسرية إن الولايات المتحدة وإيران ستعقدان جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة برعاية عمان في جنيف الأسبوع المقبل.