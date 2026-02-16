الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاجر رزق

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن زيارته إلى لبنان هي للطلب من "حزب الله" وإسرائيل الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزيف عون عقد في القصر الرئاسي اللبناني شدد الرئيس الألماني على أن نزع السلاح الحزب يجب أن يكون على قدم وساق وأن ينسحب الجنود الإسرائيليين من جنوب لبنان.

وأكد استمرار دعم ألمانيا لتعزيز قوة الدولة اللبنانية ومؤسساتها، مذكرا أن ألمانيا كانت من أبرز الدول المتعاونة مع لبنان، وانخرطت بقوة في قوات اليونيفيل، كما دعمت لبنان لتعزيز قدراته في ظل الظروف الأمنية الصعبة، معلنا أنه "بعد نهاية مهمة اليونيفيل سنبقى إلى جانب لبنان لتعزيز قوة الدولة".

وأشار شتاينماير إلى أن المحادثات مع الجانب اللبناني شهدت تبادلا مكثفا للآراء حول تطوير مؤسسات الدولة، ولا سيما الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن الدولة القوية والفاعلة وحدها القادرة على ضمان رفاه جميع المواطنين والصمود في وجه أي تدخلات خارجية.

وأضاف: "هناك حراك سياسي كبير في كامل المنطقة وقد تم أخيرا تحرير الرهائن من حماس وأظن أن لبنان وألمانيا في هذا الوضع غير المستقر يتشاركان مصلحة عليا والسلام والإستقرار هما ما يحتاج إليه لبنان للتهدئة الداخلية"، لافتا إلى أن "السلام والاستقرار هما أيضاً ما يحتاجه لبنان لتعزيز استقراره الداخلي".

وتابع : "نشجع لبنان على بذل كل ما في وسعه عبر المسار الدبلوماسي لضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق النار".

