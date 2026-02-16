أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى

أعلن إبراهيم صابر محافظ القاهرة، عن إزالة سوق المنهل العشوائى بمدينة نصر تمهيدًا لنقل قاطنيه لسوق حضارى سيتم افتتاحه قريبًا.

محافظ القاهرة

وكان قد أعرب الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة ، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تجديد الثقة به لتولي مهام محافظة القاهرة .

وأكد محافظ القاهرة أنه ، وكافة القيادات التنفيذية والعاملين بمحافظة القاهرة، يعاهدون فخامة الرئيس على استمرار العمل الدؤوب والجاد لتحقيق رؤية الدولة المصرية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وجودة حياة المواطن ، فضلا عن وجود حياة كريمة تليق بمواطني العاصمة ... فمصر ، وهي على اعتاب الجمهورية الجديدة، تصبو الى تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والى استكمال قاطرة التنمية والتقدم والبناء في كافة القطاعات.