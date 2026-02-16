عدم رضا داخل الأهلي تجاه ييس توروب.. أحمد حسن يكشف السبب

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن توتر داخل النادي الأهلي بشأن نتائج الفريق والمستوى الفني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

و كتب أحمد حسن :خاص.. مصدر في الأهلي:هناك حالة عدم رضا داخل الأهلي تجاه ييس توروب بسبب نتائج الفريق والمستوى الفني .. وسيتم مناقشة رحيله حال عدم الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا أو عدم التتويج بلقب الدوري.

وأنهى الأهلي دور المجموعات متصدرا مجموعته بـ10 نقاط دون خسارة في مشهد يعكس اتزانا تكتيكيا وقدرة على إدارة المباريات الكبيرة.

وفي الجولة الختامية تعادل سلبيًا مع الجيش الملكي ليصعد الفريقان سويًا بينما غادر يانج أفريكانز رغم فوزه على شبيبة القبائل.

مكافأة الكاف للنادي الأهلي

وسيحصل النادي الأهلي على 41 مليون و760 ألف جنيه نظير تأهله إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي لم يكن وحده الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم إذ فعلها أيضًا بيراميدز في تأكيد على الحضور المصري القوي في النسخة الحالية.