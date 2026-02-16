قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
ديني

إفاد 90 إمامًا وقارئًا لإحياء ليالي رمضان في 22 دولة لنشر الوسطية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أصدرت وزارة الأوقاف 90 قرارًا للإيفاد الخارجي خلال شهر رمضان ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، لإحياء ليالي الشهر الكريم في عدد ٢٢ دولة بمختلف قارات العالم.

وشملت القرارات إيفاد عدد (٤٨) إمامًا و(٤٢) قارئًا للمشاركة في إحياء الشعائر الرمضانية، وتقديم الدروس والمحاضرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بما يعكس الدور الريادي لمصر في خدمة الإسلام ونشر منهجه الوسطي.

ويأتي ذلك في إطار الرسالة الدعوية والعالمية التي تضطلع بها وزارة الأوقاف المصرية، وحرصها على تلبية احتياجات الجاليات المسلمة بالخارج، وتعزيز جسور التواصل الديني والثقافي، بما يسهم في ترسيخ صورة الإسلام السمحة، ودعم المكانة الدينية لمصر على المستوى الدولي.

من ناحية أخرى احتضن مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاثنين، وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الأوقاف للكشف عن كواليس وترتيبات تكريم المتميزين في برنامج «دولة التلاوة»، حيث أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن انبهاره بالنجاح الكبير والصدى الواسع الذي حققته فعاليات البرنامج.

وصرح وزير الأوقاف خلال المؤتمر بأن المنافسات التي شهدها الحدث كانت قوية وذات طابع نوراني ومتصاعد بين أصحاب الحناجر الذهبية، موضحاً أن الوزارة، بصفتها أحد المنظمين، نجحت في اكتشاف مواهب مصرية عبقرية استطاعت أن تطرب وجدان ومسامع الشعب المصري، مشيراً إلى أن العائلات المصرية اعتادت الاجتماع يومي الجمعة والسبت للاستمتاع بتلك الأصوات، مما يبرهن على أن مصر تظل دائماً الأرض المعطاءة والمصنع الأول للمقرئين المبدعين.


وفيما يخص موعد التكريم النهائي، كشف الأزهري أنه بعد سلسلة من المشاورات، تقرر إقامة الاحتفالية الكبرى للاحتفاء بهذه النجوم والمواهب الصاعدة ضمن مراسم ليلة القدر، وذلك بتشريف وحضور  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الأوقاف الفكر الوسطي إيفاد ٩٠ إمامًا ليالي رمضان

