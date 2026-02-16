إفاد 90 إمامًا وقارئًا لإحياء ليالي رمضان في 22 دولة لنشر الوسطية

أصدرت وزارة الأوقاف 90 قرارًا للإيفاد الخارجي خلال شهر رمضان ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، لإحياء ليالي الشهر الكريم في عدد ٢٢ دولة بمختلف قارات العالم.

وشملت القرارات إيفاد عدد (٤٨) إمامًا و(٤٢) قارئًا للمشاركة في إحياء الشعائر الرمضانية، وتقديم الدروس والمحاضرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بما يعكس الدور الريادي لمصر في خدمة الإسلام ونشر منهجه الوسطي.

ويأتي ذلك في إطار الرسالة الدعوية والعالمية التي تضطلع بها وزارة الأوقاف المصرية، وحرصها على تلبية احتياجات الجاليات المسلمة بالخارج، وتعزيز جسور التواصل الديني والثقافي، بما يسهم في ترسيخ صورة الإسلام السمحة، ودعم المكانة الدينية لمصر على المستوى الدولي.

من ناحية أخرى احتضن مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاثنين، وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الأوقاف للكشف عن كواليس وترتيبات تكريم المتميزين في برنامج «دولة التلاوة»، حيث أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن انبهاره بالنجاح الكبير والصدى الواسع الذي حققته فعاليات البرنامج.

وصرح وزير الأوقاف خلال المؤتمر بأن المنافسات التي شهدها الحدث كانت قوية وذات طابع نوراني ومتصاعد بين أصحاب الحناجر الذهبية، موضحاً أن الوزارة، بصفتها أحد المنظمين، نجحت في اكتشاف مواهب مصرية عبقرية استطاعت أن تطرب وجدان ومسامع الشعب المصري، مشيراً إلى أن العائلات المصرية اعتادت الاجتماع يومي الجمعة والسبت للاستمتاع بتلك الأصوات، مما يبرهن على أن مصر تظل دائماً الأرض المعطاءة والمصنع الأول للمقرئين المبدعين.



وفيما يخص موعد التكريم النهائي، كشف الأزهري أنه بعد سلسلة من المشاورات، تقرر إقامة الاحتفالية الكبرى للاحتفاء بهذه النجوم والمواهب الصاعدة ضمن مراسم ليلة القدر، وذلك بتشريف وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.