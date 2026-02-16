سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

قدمت الشيف ثريا الألفي ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة سلطة البابا غنوج.

طريقة سلطة البابا غنوج..





المقادير:

• 1 باذنجان كبير

• ربع كوب طحينة بيضاء

• 3 معالق كبار زبادي

• 2 معلقة صغيرة زيت زيتون

• 1 معلقة صغيرة خل

• نصف معلقة صغيرة ملح (أو حسب الذوق)



الطريقة:

1. اشوي الباذنجان على النار مباشرة أو في الفرن أو على شواية حتى ينضج وياخد رائحة مدخنة.

2. قشري الباذنجان تمامًا واهرسيه لحد ما يبقى هريس ناعم.

3. ضيفي الطحينة وقلبي جيدا مع الباذنجان.

4. ضيفي الزبادي، الخل، والملح وقلبي لحد ما المكونات تتجانس.

5. صبي البابا غنوج في طبق التقديم ورشي فوقه معلقة زيت زيتون.

6. قدميه كسلطة جانبية أو مع الخبز العربي