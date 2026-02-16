قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
2 مارس.. محاكمة سارة خليفة في اتهامها بتصوير شاب داخل غرفة نومها
الحسن يتوج بطلًا للدوري العام لكرة السلة على الكراسي المتحركة 2025-2026
بالصور

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الألفي ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة سلطة البابا غنوج.

 طريقة سلطة البابا غنوج..
 

No photo description available.
المقادير:
• 1 باذنجان كبير
• ربع كوب طحينة بيضاء
• 3 معالق كبار زبادي
• 2 معلقة صغيرة زيت زيتون
• 1 معلقة صغيرة خل
• نصف معلقة صغيرة ملح (أو حسب الذوق)

الطريقة:
1. اشوي الباذنجان على النار مباشرة أو في الفرن أو على شواية حتى ينضج  وياخد رائحة مدخنة.
2. قشري الباذنجان تمامًا واهرسيه لحد ما يبقى هريس ناعم.
3. ضيفي الطحينة وقلبي جيدا مع الباذنجان.
4. ضيفي الزبادي، الخل، والملح وقلبي لحد ما المكونات تتجانس.
5. صبي البابا غنوج في طبق التقديم ورشي فوقه معلقة زيت زيتون.
6. قدميه كسلطة جانبية أو مع الخبز العربي

طريقة سلطة البابا غنوج سلطة البابا غنوج البابا غنوج اسهل طريقة لعمل البابا غنوج

