بسمة بوسيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة بسمة بوسيل، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، واستعرضت جمالها ورشاقتها.

وظهرت بسمة بوسيل بلوك كاجوال، ولاقت إطلالاتها اعجاب وتفاعلا كبيرا من جمهورها ومتابعيها.

بسمة بوسيل

وكانت قد تحدثت الفنانة والمصممة المغربية بسمة بوسيل ، في وقت سابق، عن الظروف الصعبة التي مرت بها عائلتها خلال عام 2025، مؤكدة أن السنة كانت مليئة بالتحديات الصحية، سواء لابنها أو لزوجها تامر حسني، الذي مرّ بوعكة صحية استلزمت سفره لإجراء عملية دقيقة.

وكشفت بسمة لـ صدى البلد، أن تامر سيعود إلى مصر بعد انتهاء مرحلة العلاج، مشيدة بالدور الكبير الذي قامت به تاليا في الاهتمام به ومرافقته طوال فترة العملية.