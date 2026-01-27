بالأبيض .. بسمه بوسيل تتألق عبر أنستجرام

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل ، جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها بإطلالة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بسمة بوسيل، بإطلالة جذابة لافته مرتدية بليزر طويل باللون الأبيض الامع ،لتكشف عن رشاقتها و أناقتها.

وكانت قد تحدثت الفنانة والمصممة المغربية بسمة بوسيل ، في وقت سابق، عن الظروف الصعبة التي مرت بها عائلتها خلال عام 2025، مؤكدة أن السنة كانت مليئة بالتحديات الصحية، سواء لابنها أو لزوجها تامر حسني، الذي مرّ بوعكة صحية استلزمت سفره لإجراء عملية دقيقة.

وكشفت بسمة لـ صدى البلد، أن تامر سيعود إلى مصر بعد انتهاء مرحلة العلاج، مشيدة بالدور الكبير الذي قامت به تاليا في الاهتمام به ومرافقته طوال فترة العملية.