الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب في إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقال الرئيس الإيراني: " نرحب بأي جهود تفضي للسلام ومنع الحرب".

وأضاف: " تهديدات الولايات المتحدة تهدف لزعزعة الأمن بمنطقة الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، استدعت إيران السفير الإيطالي لديها للاحتجاج على مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض قيود على الحرس الثوري.

وقال دبلوماسيون اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استهداف كبار قادة الحرس الثوري في أول جولة من العقوبات على خلفية القمع الدموي الأخير للاحتجاجات الجماهيرية.

ومن المتوقع أن يعلن التكتل المكون من 27 دولة عن تجميد أصول وحظر تأشيرات دخول 21 فرداً وكياناً، من بينهم قادة بارزون في الحرس الثوري، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس، وفقاً لما ذكره الدبلوماسيون.