سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

أثار ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس نيباه القاتل حالة من القلق في الأوساط الصحية، بعد تأكيد السلطات الهندية تسجيل خمس حالات إصابة في ولاية البنغال الغربية الشرقية، شملت أطباء وممرضين، ما أعاد المخاوف من عودة الفيروس شديد الخطورة.

ويصنف فيروس نيباه من قبل منظمة الصحة العالمية كأحد العوامل الممرضة عالية الخطورة، نظراً لمعدل الوفيات المرتفع المرتبط به، والذي يتراوح بين 40 و75 في المئة. وتُعد العدوى البشرية نادرة، إلا أنها غالباً ما تكون شديدة وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: