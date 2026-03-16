عثرت على 17 ألف جنيه وأعادتها لصاحبها.. تعليم قنا تكرم التلميذة الأمينة بإدارة فرشوط

كرم طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التلميذة لازم علي نور الدين بمدرسة الشهيد إبراهيم عبدالمجيد طايع الابتدائية التابعة لإدارة فرشوط التعليمية، تقديرًا لأمانتها وموقفها المشرف الذي يستحق الإشادة .



جاء ذلك بحضور سعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، وأسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية وعبدالرافع جاد، مدير عام إدارة فرشوط التعليمية، وولي أمر الطالبة.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، عن سعادته بأمانة الطفلة، مؤكدًا أن الأمانة صفة يجب أن تغرس فى أبنائنا الطلاب لأنها فريضة عظيمة حملها الإنسان وهى خلق جليل تدعو إليه كل الأديان.

وأفاد عم التلميذة، بأن ابنته عثرت أثناء عودتها إلى منزلها على مبلغ مالي قدره 17 ألف جنيه، ولم تتردد لحظة في تسليمه إلي شيخ المسجد، ليتم بعد ذلك إعادة الأمانة إلى صاحبها.

كما قّدم مدير إدارة فرشوط التعليمية، درع التكريم لمدير مديرية التربية والتعليم بقنا وذلك تقديرًا لجهوده المخلصة وعطائه المتميز في دعم وتطوير العملية التعليمية، وإسهاماته البارزة في الإرتقاء بمنظومة التعليم في محافظة قنا .

