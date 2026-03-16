أخبار قنا: إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة.. تجهيز 101 ساحة و3224 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل أثناء توجههم لعملهم بقرية دندرة، المحافظ يوجه برفع تراكمات المخلفات بنجع الترعة بنقادة استجابة للأهالي ويعلن رفع درجة الاستعداد القصوى وغرف عمليات تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر.

كما أعلن تجهيز 101 ساحة و3224 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر، ومديرية التموين تحرر 41 محضرا متنوعًا خلال حملة على الأسواق، مصرع مزارع وإصابة آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، وكلب ضال يعقر 6 أطفال أمام منازلهم بمنطقة المعنا.





إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بقنا

أصيب 9 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بنطاق قرية دندرة التابعة لمركز قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، نتج عنه إصابة ٩ أشخاص من مستقلى السيارة.

استجابة للأهالي.. محافظ قنا يوجه برفع تراكمات المخلفات بنجع الترعة بنقادة

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة التفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين، من مشكلة تراكم المخلفات بمنطقة شارع مدرسة عبد المقصود الخطارة بمركز نقادة، في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة.

جاء ذلك عقب رصد الإدارة العامة لشئون البيئة بقنا، برئاسة الكيميائية أماني صلاح، شكوى الأهالي على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود تراكمات صلبة بجوار حاويات القمامة بمنطقة "نجع الترعة".





تموين قنا يحرر 41 محضرا متنوعًا خلال حملة على الأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملات مكبرة أسفرت عن تحرير 41 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وشملت المخالفات المرصودة ضبط حالات ذبح خارج السلخانة الرسمية، وإدارة وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ونقص أوزان الخبز المدعم.

وقال المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الحملات في قطاع المواد البترولية، نجحت في تحرير محضرين لبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، بالمخالفة للقرار رقم 163 لسنة 1950 والقرار رقم 184 لسنة 2017 الخاص بتنظيم وتداول المواد البترولية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المستودعات لعدم وجود الاخطارات الشهرية الرسمية، بالمخالفة للضوابط المنظمة لتداول أسطوانات البوتاجاز.



محافظ قنا:رفع درجة الاستعداد القصوى وغرف عمليات تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك، مشددًا على تهيئة كافة السبل لضمان استمتاع المواطنين بالأجواء الاحتفالية في أمن وسلام.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار الساعة طوال أيام العيد، متصلة بشكل مباشر بغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وذلك لضمان التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية.

مصرع مزارع وإصابة آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقنا

لقي مزارع مصرعه وأصيب اثنين آخرين في مشاجرة بأسلحة نارية بين عائلتين بقرية شنهور التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة بين عدد من المزارعين نتج عنها مصرع مزارع وإصابة اثنين آخرين.





محافظ قنا: تجهيز 101 ساحة و3224 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر

أعلنت مديرية أوقاف قنا، عن إنهاء تجهيز 3224 مسجدًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، و101 ساحة لإقامة صلاة العيد، وفقًا لما أقرته تعليمات وزارة الأوقاف.

وأوضح الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، بأن الساحات التي تم تجهيزها لصلاة عيد الفطر المبارك تقع في مراكز الشباب وأفنية المدارس والأراضي الفضاء، مؤكدًا أن هذه الساحات أصبحت جاهزة لاستقبال المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الفطر لهذا العام.

كلب ضال يعقر 6 أطفال أمام منازلهم بالمعنا فى قنا

هاجم كلب ضال عدد من الأطفال بمنطقة المعنا شرق مدينة قنا، وتمكن من عقر وإصابة ٦ أطفال.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد، إصابة 6 أطفال بإصابات متنوعة بعدما تمكن كلب ضال من مهاجمتهم وعقرهم فى منطقة المعنا.



