الرئيس السيسي يؤكد للملك عبد الله الثاني رفض مصر أي محاولات للنيل من أمن واستقرار الأردن
وزراء الإعلام العرب: الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية اعتداء غاشم غير مبرر
استدعاء رسمي.. منتخب مصر يضم هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو
المخابرات الإسرائيلية تكشف حالة مجتبى خامنئي وسط تصاعد التوتر في إيران
وزير الخارحية الأرميني: ندعم وحدة لبنان وسيادة وسلامة أراضيه
موعد أذان المغرب و دعاء الإفطار 25 رمضان.. لا تفوت ساعة الاستجابة
الأهلي لا يخسر أمام فريق عربي في ربع نهائي أفريقيا منذ 2020
الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14
أبو ليمون يستقبل رئيس قطاع الجهاز المركزي للمحاسبات لمحافظات بورسعيد وشمال وجنوب سيناء
إمام السيدة زينب يحسم الجدل الفقهي حول السباب في المدرجات وذهاب النساء للجيم
الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر المطلق مع الإمارات ورفضها التام لأي اعتداءات تستهدف أمن الخليج
الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر القاطع وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على قطر
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ قنا:رفع درجة الاستعداد القصوى وغرف عمليات تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك، مشددًا على تهيئة كافة السبل لضمان استمتاع المواطنين بالأجواء الاحتفالية في أمن وسلام.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار الساعة طوال أيام العيد، متصلة بشكل مباشر بغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وذلك لضمان التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية.

وأشار الببلاوي، إلى أن الهدف من تفعيل منظومة غرف العمليات هو التلقي الفوري لشكاوى وبلاغات المواطنين، ورصد أي معوقات أو أزمات قد تطرأ، والتعامل معها بحسم وسرعة وحلها فور حدوثها، لضمان استمرارية كفاءة الخدمات العامة، لاسيما في قطاعات مياه الشرب، والكهرباء، والصحة، والتموين.

ووجه محافظ قنا، القيادات التنفيذية بضرورة التواجد الميداني خلال أيام العيد، وتكثيف المرور على المتنزهات والحدائق والمعديات النيلية، مع رفع تقارير دورية لغرفة العمليات الرئيسية، لرصد الموقف العام في كافة أرجاء المحافظة أولًا بأول، مؤكدًا أن المحافظة تضع سلامة المواطن وراحته على رأس أولوياتها خلال هذه المناسبة المباركة.

للتواصل مع غرف العمليات:
قنا: 3332222
أبوتشت: 2710345
فرشوط: 2510555
نجع حمادي: 2580717
دشنا: 2740708
الوقف: 3431340
قفط: 2864030
نقادة: 2600679
قوص: 2210013

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

نتنياهو

إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

سعر الذهب

بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

صور نتنياهو تحت الركام

بين الحقيقة والشائعة .. صور نتنياهو تحت الركام تثير التساؤلات والشكوك

ترشيحاتنا

أعضاء لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الأعلى للإعلام: إشادة الرئيس السيسي بالدراما المصرية تؤكد ضرورة مواصلة التطوير والإبداع

سميرة عبد العزيز

بدأت بضمير أبلة حكمت.. سميرة عبد العزيز تكشف عن ذكرياتها مع فاتن حمامة

مسرحية لعب ولعب

«لعب ولعب» على المسرح للأطفال في ثاني أيام عيد الفطر

بالصور

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد