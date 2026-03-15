محافظ قنا:رفع درجة الاستعداد القصوى وغرف عمليات تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك، مشددًا على تهيئة كافة السبل لضمان استمتاع المواطنين بالأجواء الاحتفالية في أمن وسلام.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار الساعة طوال أيام العيد، متصلة بشكل مباشر بغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وذلك لضمان التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية.

وأشار الببلاوي، إلى أن الهدف من تفعيل منظومة غرف العمليات هو التلقي الفوري لشكاوى وبلاغات المواطنين، ورصد أي معوقات أو أزمات قد تطرأ، والتعامل معها بحسم وسرعة وحلها فور حدوثها، لضمان استمرارية كفاءة الخدمات العامة، لاسيما في قطاعات مياه الشرب، والكهرباء، والصحة، والتموين.

ووجه محافظ قنا، القيادات التنفيذية بضرورة التواجد الميداني خلال أيام العيد، وتكثيف المرور على المتنزهات والحدائق والمعديات النيلية، مع رفع تقارير دورية لغرفة العمليات الرئيسية، لرصد الموقف العام في كافة أرجاء المحافظة أولًا بأول، مؤكدًا أن المحافظة تضع سلامة المواطن وراحته على رأس أولوياتها خلال هذه المناسبة المباركة.

للتواصل مع غرف العمليات:

قنا: 3332222

أبوتشت: 2710345

فرشوط: 2510555

نجع حمادي: 2580717

دشنا: 2740708

الوقف: 3431340

قفط: 2864030

نقادة: 2600679

قوص: 2210013