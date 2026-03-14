الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات الطقس

ديوان عام محافظة قنا
يوسف رجب

رفعت محافظة قنا، درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، على خلفية توقعات هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية تعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية، مع انعقاد غرفة العمليات ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بشكل مستمر والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة لحالة الطقس.

وأوضح اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أنه تم التأكيد على جاهزية المعدات وفرق التدخل السريع، واستعداد قطاعات المرافق والكهرباء والطرق للتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ.

وناشد محافظ قنا، المواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء فترات نشاط الرياح المثيرة للأتربة، خاصة على الطرق السريعة والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات المعدنية وقت العواصف، مع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة والجهات المختصة.

وأكد محافظ قنا، هدوء الحالة الجوية بجميع المراكز والقرى، وأن جميع أجهزة المحافظة تتابع الموقف أولًا بأول على مدار الساعة، مشيرًا إلى تفعيل غرف العمليات والمتابعة من الجهات المشاركة على مدار 24 ساعة والإخطار الدوري.

وحال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على أرقام غرف عمليات مراكز المدن التالية:
قنا                 3332222
أبوتشت          2710345
فرشوط          2510555
نجع حمادي     2580717
دشنا              2740708
الوقف            3431340
قفط              2864030
نقادة             2600679
قوص             2210013
 



 

قنا رفع درجة الاستعداد القصوى التقلبات الجوية الأرصاد الجوية أخبار قنا

