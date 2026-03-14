محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات الطقس

رفعت محافظة قنا، درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، على خلفية توقعات هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية تعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية، مع انعقاد غرفة العمليات ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بشكل مستمر والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة لحالة الطقس.

وأوضح اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أنه تم التأكيد على جاهزية المعدات وفرق التدخل السريع، واستعداد قطاعات المرافق والكهرباء والطرق للتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ.

وناشد محافظ قنا، المواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء فترات نشاط الرياح المثيرة للأتربة، خاصة على الطرق السريعة والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات المعدنية وقت العواصف، مع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة والجهات المختصة.

وأكد محافظ قنا، هدوء الحالة الجوية بجميع المراكز والقرى، وأن جميع أجهزة المحافظة تتابع الموقف أولًا بأول على مدار الساعة، مشيرًا إلى تفعيل غرف العمليات والمتابعة من الجهات المشاركة على مدار 24 ساعة والإخطار الدوري.

وحال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على أرقام غرف عمليات مراكز المدن التالية:

قنا 3332222

أبوتشت 2710345

فرشوط 2510555

نجع حمادي 2580717

دشنا 2740708

الوقف 3431340

قفط 2864030

نقادة 2600679

قوص 2210013







