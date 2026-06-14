قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطعها بالســـكينة قدام ابنها.. انهيار أسرة سيدة قتــلها زوجها في المنوفية وأسرتها: «عاوزين حقها»
بسبب الإقبال المتزايد.. كيفية الاستعلام عن موعد ومكان امتحان مسابقة معلم مساعد العلوم
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: ختان الإناث لن ينتهي بتشريعات
«دبلوم زخرفة» يُدير عيادة تجميل وليزر .. حملة رقابية تقرّر غلق 24 مركز تجميل في المنيا
دي بروين قبل مواجهة مصر: سعيد برؤية صلاح مجددًا.. ومرموش لاعب مميز
مرحلة الحسم.. جنيف تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق واشنطن وطهران
وزارة النقل تعلن عن وظائف خالية برواتب 16 ألف جنيه.. الشروط والمزايا
إسرائيل تربط الانسحاب من جنوب لبنان باتفاق سياسي.. وتكشف: لن نغادر الآن
رئيسة المجلس القومي للمرأة: ختان الإناث «جريمة» وليست عادة أو فريضة دينية أو ضرورة طبية
لا تشتروا عصير القصب من هذه الأماكن.. رسالة عاجلة للمواطنين
مرحلة الحسم.. جنيف تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق واشنطن وطهران
عطل 4 خدمات بنوك.. هجوم إلكتروني جديد يضرب القطاع المصرفي الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في ذكرى ميلاده.. ياسوناري كاواباتا.. أديب نوبل الذي كتب عن الجمال ورحل تاركًا لغزًا أخيرًا

ياسوناري كاواباتا
ياسوناري كاواباتا
جمال الشرقاوي

ثمة مفارقات نادرة في تاريخ الأدب، أن يقضي كاتب عمره باحثًا عن الجمال وسط العزلة، وعن المعنى وسط الفقد، ثم يرحل تاركًا خلفه لغزًا يشبه رواياته، هكذا كان ياسوناري كاواباتا، أول أديب ياباني يفوز بجائزة نوبل للآداب، والذي حول جراح طفولته وأشباح الوحدة التي رافقته طوال حياته إلى أعمال أدبية خالدة، وبين ميلاده في 14 يونيو 1899 ورحيله المأساوي عام 1972، نسج عالمًا سرديًا فريدًا احتفى بالجمال الهش والمشاعر الإنسانية العميقة، حتى بدا وكأن حياته وكتاباته تسيران في خط واحد ينتهي عند السؤال نفسه الذي شغل الكثير من أعماله: كيف يواجه الإنسان الفقد والموت؟

ولد كاواباتا في مدينة أوساكا اليابانية عام 1899، لكن الطفولة التي كان يفترض أن تكون بداية هادئة لحياته تحولت إلى سلسلة من الخسارات المتتالية، فقد والديه وهو لم يتجاوز الثانية من عمره، ثم فقد جدته وشقيقته الكبرى، قبل أن يرحل جده الذي تولى تربيته، هذه التجارب القاسية صنعت لديه حساسية استثنائية تجاه الألم الإنساني، وأصبحت فيما بعد أحد أهم منابع إبداعه الأدبي.

انتقل كاواباتا إلى طوكيو لمتابعة دراسته، والتحق بجامعة طوكيو الإمبراطورية حيث درس الأدب الياباني، وخلال سنوات الدراسة شارك في إحياء عدد من المجلات الأدبية، وأسهم مع مجموعة من الأدباء الشباب في تأسيس حركة «الحسيين الجدد»، التي دعت إلى التعبير عن المشاعر والأحاسيس الداخلية بلغة جديدة تتجاوز حدود الواقعية التقليدية.

لفت الأنظار إليه مبكرًا من خلال عدد من القصص القصيرة، غير أن رواية «راقصة إيزو» الصادرة عام 1926 كانت نقطة انطلاق حقيقية في مسيرته الأدبية، واستلهم الرواية من تجربة شخصية عاشها في شبابه، ليقدم من خلالها نموذجًا مبكرًا للأسلوب الذي سيصبح علامته المميزة، حيث تمتزج الرقة الإنسانية بالتأمل العميق.

وجاءت رواية «بلد الثلج» لتؤكد مكانته بين كبار الأدباء اليابانيين، إذ رسم فيها عالمًا مشبعًا بالشاعرية والجمال والحزن، من خلال قصة حب تدور في منطقة نائية تغمرها الثلوج، وقد اعتبرت الرواية واحدة من أبرز كلاسيكيات الأدب الياباني الحديث، ولا تزال حتى اليوم من أكثر أعماله قراءة وترجمة.

وتوالت بعد ذلك أعماله المهمة مثل «صوت الجبل»، و«طيور الكركي الألف»، و«الجميلات النائمات»، و«البحيرة»، و«العاصمة القديمة»، وصولًا إلى رواية «سيد الغو» التي اعتبرها أفضل أعماله، لما تحمله من أبعاد رمزية وفلسفية تعكس التحولات العميقة التي شهدها المجتمع الياباني في القرن العشرين.

إلى جانب الرواية، ترك كاواباتا بصمة خاصة في فن القصة القصيرة جدًا من خلال ما عرف بـ«قصص بحجم راحة اليد»، وهي نصوص قصيرة ومكثفة تجمع بين السرد والشعر، وتكشف بمهارة عن أعماق النفس البشرية، وقد تجاوز عدد هذه القصص 140 قصة، عكست تنوع تجربته الفنية وقدرته على التعبير عن أكثر المشاعر تعقيدًا بأقل عدد من الكلمات.

تميزت أعمال كاواباتا بلغتها البسيطة ظاهريًا والعميقة دلالة، كما انشغلت بثيمات متكررة مثل الجمال والعزلة والموت والزمن والذاكرة، وكان يرى أن الأدب وسيلة للبحث عن التناغم بين الإنسان والطبيعة، ومحاولة لفهم هشاشة الوجود الإنساني.

وفي عام 1968 توجت مسيرته الأدبية بحصوله على جائزة نوبل للآداب، تقديرًا لـ«براعته السردية التي تعبر بحساسية كبيرة عن جوهر الفكر الياباني»، وبذلك أصبح أول أديب ياباني ينال هذا التكريم العالمي، فاتحًا الباب أمام الأدب الياباني للوصول إلى جمهور أوسع حول العالم.

لكن المفارقة المؤلمة أن الكاتب الذي قضى حياته متأملًا الجمال والفقد انتهت حياته بطريقة أثارت الكثير من التساؤلات، ففي 16 أبريل 1972 عثر على كاواباتا متوفى في شقته بعد انتحاره، من دون أن يترك رسالة تفسر دوافعه، وقد تعددت التفسيرات بين من ربط الأمر بحالته الصحية، ومن أرجعه إلى تأثره بانتحار صديقه وتلميذه الروائي الشهير يوكيو ميشيما قبل ذلك بعامين، لكن الحقيقة بقيت مجهولة، ليظل رحيله لغزًا يشبه كثيرًا العالم الغامض الذي شيده في أعماله الأدبية.

وفي ذكرى ميلاده، لا يستعاد ياسوناري كاواباتا بوصفه أول ياباني حصد جائزة نوبل فحسب، بل باعتباره أحد أكثر الكتاب قدرة على تحويل الألم إلى جمال، والوحدة إلى إبداع، والفقد إلى أدب خالد يتجاوز حدود الزمان والمكان، وبعد أكثر من نصف قرن على رحيله، ما زالت أعماله تؤكد أن أعظم الأدباء هم أولئك الذين ينجحون في تحويل جراحهم الشخصية إلى تجربة إنسانية يتشاركها العالم كله.

ياسوناري كاواباتا تاريخ الأدب جائزة نوبل للآداب أعمال أدبية خالدة مدينة أوساكا اليابانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

الزمالك

خالد الغندور يُثير الجدل حول تكلفة إلتقاط جماهير الزمالك صورة تذكارية مع درع الدوري

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

ترشيحاتنا

ياسين بونو

قلق في المغرب بعد إصابة ياسين بونو أمام البرازيل

شوبير

شوبير يشيد بمنتخب المغرب بعد التعادل مع البرازيل: ماسك السامبا غسيل ومكواة

شوبير

شوبير عن بعض لاعبي الأهلي والزمالك: مش عارف مين بيجيب اللاعيبة دي

بالصور

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

بعد ضبطها في عصير القصب..ما مدى خطورة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور بـ أوروبا؟

بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟

للنساء.. فوائد خارقة عند تناول هذا المشروب

فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد