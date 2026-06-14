في ذكرى ميلاده.. ياسوناري كاواباتا.. أديب نوبل الذي كتب عن الجمال ورحل تاركًا لغزًا أخيرًا

ثمة مفارقات نادرة في تاريخ الأدب، أن يقضي كاتب عمره باحثًا عن الجمال وسط العزلة، وعن المعنى وسط الفقد، ثم يرحل تاركًا خلفه لغزًا يشبه رواياته، هكذا كان ياسوناري كاواباتا، أول أديب ياباني يفوز بجائزة نوبل للآداب، والذي حول جراح طفولته وأشباح الوحدة التي رافقته طوال حياته إلى أعمال أدبية خالدة، وبين ميلاده في 14 يونيو 1899 ورحيله المأساوي عام 1972، نسج عالمًا سرديًا فريدًا احتفى بالجمال الهش والمشاعر الإنسانية العميقة، حتى بدا وكأن حياته وكتاباته تسيران في خط واحد ينتهي عند السؤال نفسه الذي شغل الكثير من أعماله: كيف يواجه الإنسان الفقد والموت؟

ولد كاواباتا في مدينة أوساكا اليابانية عام 1899، لكن الطفولة التي كان يفترض أن تكون بداية هادئة لحياته تحولت إلى سلسلة من الخسارات المتتالية، فقد والديه وهو لم يتجاوز الثانية من عمره، ثم فقد جدته وشقيقته الكبرى، قبل أن يرحل جده الذي تولى تربيته، هذه التجارب القاسية صنعت لديه حساسية استثنائية تجاه الألم الإنساني، وأصبحت فيما بعد أحد أهم منابع إبداعه الأدبي.

انتقل كاواباتا إلى طوكيو لمتابعة دراسته، والتحق بجامعة طوكيو الإمبراطورية حيث درس الأدب الياباني، وخلال سنوات الدراسة شارك في إحياء عدد من المجلات الأدبية، وأسهم مع مجموعة من الأدباء الشباب في تأسيس حركة «الحسيين الجدد»، التي دعت إلى التعبير عن المشاعر والأحاسيس الداخلية بلغة جديدة تتجاوز حدود الواقعية التقليدية.

لفت الأنظار إليه مبكرًا من خلال عدد من القصص القصيرة، غير أن رواية «راقصة إيزو» الصادرة عام 1926 كانت نقطة انطلاق حقيقية في مسيرته الأدبية، واستلهم الرواية من تجربة شخصية عاشها في شبابه، ليقدم من خلالها نموذجًا مبكرًا للأسلوب الذي سيصبح علامته المميزة، حيث تمتزج الرقة الإنسانية بالتأمل العميق.

وجاءت رواية «بلد الثلج» لتؤكد مكانته بين كبار الأدباء اليابانيين، إذ رسم فيها عالمًا مشبعًا بالشاعرية والجمال والحزن، من خلال قصة حب تدور في منطقة نائية تغمرها الثلوج، وقد اعتبرت الرواية واحدة من أبرز كلاسيكيات الأدب الياباني الحديث، ولا تزال حتى اليوم من أكثر أعماله قراءة وترجمة.

وتوالت بعد ذلك أعماله المهمة مثل «صوت الجبل»، و«طيور الكركي الألف»، و«الجميلات النائمات»، و«البحيرة»، و«العاصمة القديمة»، وصولًا إلى رواية «سيد الغو» التي اعتبرها أفضل أعماله، لما تحمله من أبعاد رمزية وفلسفية تعكس التحولات العميقة التي شهدها المجتمع الياباني في القرن العشرين.

إلى جانب الرواية، ترك كاواباتا بصمة خاصة في فن القصة القصيرة جدًا من خلال ما عرف بـ«قصص بحجم راحة اليد»، وهي نصوص قصيرة ومكثفة تجمع بين السرد والشعر، وتكشف بمهارة عن أعماق النفس البشرية، وقد تجاوز عدد هذه القصص 140 قصة، عكست تنوع تجربته الفنية وقدرته على التعبير عن أكثر المشاعر تعقيدًا بأقل عدد من الكلمات.

تميزت أعمال كاواباتا بلغتها البسيطة ظاهريًا والعميقة دلالة، كما انشغلت بثيمات متكررة مثل الجمال والعزلة والموت والزمن والذاكرة، وكان يرى أن الأدب وسيلة للبحث عن التناغم بين الإنسان والطبيعة، ومحاولة لفهم هشاشة الوجود الإنساني.

وفي عام 1968 توجت مسيرته الأدبية بحصوله على جائزة نوبل للآداب، تقديرًا لـ«براعته السردية التي تعبر بحساسية كبيرة عن جوهر الفكر الياباني»، وبذلك أصبح أول أديب ياباني ينال هذا التكريم العالمي، فاتحًا الباب أمام الأدب الياباني للوصول إلى جمهور أوسع حول العالم.

لكن المفارقة المؤلمة أن الكاتب الذي قضى حياته متأملًا الجمال والفقد انتهت حياته بطريقة أثارت الكثير من التساؤلات، ففي 16 أبريل 1972 عثر على كاواباتا متوفى في شقته بعد انتحاره، من دون أن يترك رسالة تفسر دوافعه، وقد تعددت التفسيرات بين من ربط الأمر بحالته الصحية، ومن أرجعه إلى تأثره بانتحار صديقه وتلميذه الروائي الشهير يوكيو ميشيما قبل ذلك بعامين، لكن الحقيقة بقيت مجهولة، ليظل رحيله لغزًا يشبه كثيرًا العالم الغامض الذي شيده في أعماله الأدبية.

وفي ذكرى ميلاده، لا يستعاد ياسوناري كاواباتا بوصفه أول ياباني حصد جائزة نوبل فحسب، بل باعتباره أحد أكثر الكتاب قدرة على تحويل الألم إلى جمال، والوحدة إلى إبداع، والفقد إلى أدب خالد يتجاوز حدود الزمان والمكان، وبعد أكثر من نصف قرن على رحيله، ما زالت أعماله تؤكد أن أعظم الأدباء هم أولئك الذين ينجحون في تحويل جراحهم الشخصية إلى تجربة إنسانية يتشاركها العالم كله.