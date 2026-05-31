سان جون بيرس.. شاعر المنفى الذي حول اللغة إلى أسطورة وحصد نوبل بالكلمات

في عالم الشعر، هناك أسماء تكتب القصيدة، وأسماء أخرى تعيد تعريف الشعر نفسه، ومن بين هؤلاء يقف الشاعر الفرنسي سان جون بيرس شامخًا كأحد أكثر شعراء القرن العشرين فرادة وغموضًا، شاعر لم يكتف بصياغة الكلمات، بل صنع منها عوالم كاملة من الضوء والعاصفة والبحر والمنفى، حتى بدا وكأنه يكتب بلغة خاصة لا تشبه إلا نفسها.

وفي ذكرى ميلاد صاحب جائزة نوبل للأدب عام 1960، يعود اسم سان جون بيرس إلى الواجهة باعتباره أحد أبرز الأصوات الشعرية التي تركت أثرًا عميقًا في الأدب العالمي، رغم أن تجربته ظلت عصية على التصنيف، بعيدة عن المدارس الأدبية والتيارات السائدة.

ولد سان جون بيرس، واسمه الحقيقي أليكسيس ليجيه، في 31 مايو عام 1887 بجزر جوادلوب التابعة لفرنسا في البحر الكاريبي، وسط طبيعة استوائية ساحرة ستترك بصمتها الواضحة على خياله الشعري طوال حياته، عاش طفولته بين أشجار النخيل والبحر والسماء المفتوحة، قبل أن ينتقل مع أسرته إلى فرنسا وهو في الحادية عشرة من عمره، حاملاً معه ذاكرة المكان الأول التي ستتحول لاحقًا إلى أحد أهم منابع إبداعه.

درس القانون والأنثروبولوجيا والأساطير، لكنه لم يكن شاعرًا فقط، بل كان دبلوماسيًا مرموقًا أيضًا، التحق بالسلك الدبلوماسي الفرنسي عام 1914، وعمل سنوات طويلة في الصين قبل أن يتدرج في المناصب حتى أصبح أمينًا عامًا لوزارة الخارجية الفرنسية، متوليًا مسؤوليات بارزة خلال مرحلة سياسية شديدة الاضطراب سبقت الحرب العالمية الثانية.

لكن التحولات الكبرى التي شهدتها أوروبا لم تترك حياته بمنأى عن العواصف، فبعد هزيمة فرنسا عام 1940 وسقوطها تحت الاحتلال النازي، أُبعد من منصبه، وجرده نظام فيشي من جنسيته الفرنسية، ليبدأ فصلًا جديدًا من حياته عنوانه المنفى، انتقل إلى الولايات المتحدة، حيث عمل مستشارًا أدبيًا في مكتبة الكونجرس، وهناك كتب بعضًا من أهم أعماله الشعرية.

في المنفى ولدت نصوصه الكبرى مثل "منفى"، و"أمطار"، و"ثلوج"، و"رياح"، وهي أعمال جسدت إحساس الإنسان بالاقتلاع والبحث عن المعنى وسط عالم مضطرب، ولم يكن المنفى عند بيرس مجرد تجربة سياسية أو شخصية، بل تحول إلى رؤية شعرية شاملة للوجود الإنساني، جعلته واحدًا من أبرز شعراء العصر الحديث.

عام 1960 توجت الأكاديمية السويدية مسيرته بمنحه جائزة نوبل في الأدب، مشيدة بما وصفته بـ"التحليق الشعري العالي والصور الموحية التي تعكس بطريقة رؤيوية ظروف عصرنا"، وقد جاء هذا التتويج اعترافًا بموهبة استثنائية استطاعت أن تبتكر لغة شعرية مختلفة، تتجاوز الحدود التقليدية للقصيدة الأوروبية.

تميز شعر سان جون بيرس بحضور طاغٍ لعناصر الطبيعة؛ فالبحر حاضر في معظم نصوصه، كما تتكرر الرياح والأمطار والصواعق والسماء الواسعة بوصفها رموزًا كونية تتجاوز معناها المباشر، أما الإنسان فيظهر في قصائده ككائن معلق بين المجد والانكسار، بين الحلم والخراب، وبين الرغبة الدائمة في تجاوز حدود الواقع.

ورغم مكانته العالمية، ظل شعره محاطًا بهالة من الغموض، فقد رأى بعض النقاد أن نصوصه تقف خارج التقاليد الشعرية المعروفة، فلا هي امتداد للرومانسية الفرنسية، ولا تنتمي بالكامل إلى السريالية أو الرمزية، كان مشروعه الشعري قائمًا على الاحتفاء باللغة ذاتها، وعلى استكشاف إمكاناتها الموسيقية والبصرية والإيحائية إلى أقصى الحدود.

هذا الغموض جعل تلقي أعماله أمرًا معقدًا بالنسبة لكثير من القراء، لكنه في الوقت نفسه منح شعره قدرة استثنائية على البقاء والتجدد، فقصائده لم تكن تقدم معاني جاهزة، بل تفتح أبوابًا واسعة للتأويل، وتدعو القارئ إلى المشاركة في صناعة المعنى.

كما امتد تأثيره إلى عدد من الشعراء العرب، وفي مقدمتهم الشاعر أدونيس الذي ترجم بعض أعماله وتأثر بتجربته في التعامل مع اللغة بوصفها مادة خلاقة لا مجرد أداة للتعبير، ومع ذلك، بقي سان جون بيرس شاعرًا للنخبة الثقافية أكثر منه شاعرًا جماهيريًا، وهو ما أسهم في استمرار صورته كشاعر استثنائي يقف خارج التصنيفات السهلة.

رحل سان جون بيرس في 20 سبتمبر عام 1975، لكن إرثه الشعري ما زال حاضرًا بقوة في المشهد الأدبي العالمي، وبعد أكثر من نصف قرن على رحيله، لا يزال ينظر إليه باعتباره أحد كبار المجددين في الشعر الحديث، وشاعرًا استطاع أن يحول المنفى إلى وطن شعري، وأن يجعل من اللغة نفسها فضاءً لا ينتهي من الدهشة والاكتشاف.