تخفيض 50 % لاشتراكات مشروع المونوريل

اتاحت وزارة النقل نظاماً مميزاً للاشتراكات في مشروع مونوريل شرق النيل يساهم في تخفيض قيمة التذكرة بقيمة 50 % لكافة أنواع الاشتراكات ( الأسبوعية – الشهرية – الربع سنوية ) كالتالي:-

1. • الإشتراك الإسبوعي والمحدد بعدد 14 رحلة بمدة صلاحية 14 يوم ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 140 جنية بنسبة تخفيض 50% – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 280 جنية بنسبة تخفيض 50% – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 385 جنية بنسبة تخفيض 50%– أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة 560 جنية بنسبة تخفيض 50% ) .

2. • الإشتراك الشهري والمحدد بعدد 60 رحلة بمدة صلاحية 60 يوم ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 600 جنية بنسبة تخفيض 50% – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 1200 جنية بنسبة تخفيض 50% – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 1650 جنية بنسبة تخفيض 50%– أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة 2400 جنية بنسبة تخفيض 50% ) .

3. • الإشتراك الربع سنوي والمحدد بعدد 180 رحلة بمدة صلاحية 180يوم ( منطقة واحدة 5 محطات بقيمة 1800 جنية بنسبة تخفيض 50% – منطقتين 10 محطات بقيمة 3600 جنية بنسبة تخفيض 50% – ثلاث مناطق 15 محطة بقيمة 4950 جنية بنسبة تخفيض 50%– أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة 7200 جنية بنسبة تخفيض 50% )

وأوضح بيان الوزارة ان المرحلة الأولي بالكامل بالنسبة للموظفين بالعاصمة الجديدة يبلغ عدد محطاتها ١٤ محطة فقط وذلك من محطة من المشير طنطاوي وحتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة وبالتالي فإن جميع تذاكر و اشتراكات الموظفين سوف تقع بحد أقصى في المنطقة الثالثة من منظومة التذاكر والاشتراكات .

كما أشار البيان الى ان شركة اكتا التي تقوم بتسيير اتوبيسات النقل الجماعي داخل العاصمة الجديدة قد وفرت اتوبيسات "اكتا" امام محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة لنقل الركاب القادمين إلى العاصمة عبر قطارات المونوريل إلى الوزارات المختلفة وكافة أنحاء العاصمة الجديدة