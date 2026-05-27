من التالجو للأتوبيس الترددي .. وزير النقل يتابع انضباط حركة الركاب في إجازة العيد

تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات المختلفة، وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة، وذلك من خلال تقارير جميع الجهات التابعة بالوزارة والتواصل المستمر مع رؤساء تلك الجهات، وذلك بالتزامن مع احتفال الشعب المصري بأول أيام عيد الأضحى المبارك،

واطمأن وزير النقل على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية على مختلف خطوط الشبكة، وانتظام مواعيد قيامها، موجهًا بتواجد مسؤولي الهيئة بالمحطات المختلفة للإشراف المباشر على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب خلال فترة العيد.

كما تابع الوزير انتظام حركة تشغيل القطارات بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، والمرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، مؤكدًا ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة للحركة من خلال غرف التحكم المركزي، إلى جانب تواجد وانتشار القيادات وفرق الصيانة المختلفة بالمحطات، مع التشديد على المحافظة على مواعيد التقاطر وانتظام العمل داخل المحطات المختلفة.

وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، أوضحت وزارة النقل انتظام حركة الملاحة بموانئ دمياط والإسكندرية وموانئ البحر الأحمر، فضلًا عن انتظام حركة الصادرات والواردات، حيث شدد وزير النقل على رئيس وقيادات الهيئة العامة للنقل النهري بضرورة استمرار الحملات التفتيشية لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، مع استمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، والالتزام بالحمولات المحددة، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك قبل التأكد من توافر اشتراطات السلامة والأمان بها.

كما اطمأن وزير النقل على انتظام حركة تشغيل الأتوبيس الترددي في المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة الجولف، موجّهًا بتواجد مسؤولي شركة الأتوبيس الترددي ومسؤولي أتوبيسات نقل الركاب بالشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ومسؤولي السوبرجيت بالمحطات المختلفة، للإشراف على تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

وتابع الوزير كذلك الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، موجهًا باستمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ بجميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة؛ لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ وتحقيق السيولة المرورية على الطرق المختلفة خلال إجازة العيد.

وتقدم الفريق مهندس كامل الوزير، وجميع العاملين بوزارة النقل وهيئاتها وشركاتها التابعة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدين مواصلة بذل كل الجهود لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تتحقق في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قطاع النقل.

