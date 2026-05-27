قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
في معسكر المنتخب.. حسام حسن يستقبل محمد حمدي وإسلام عيسى| صور
ربيعي بأجواء احتفالية.. الأرصاد تعلن طقس إجازة عيد الأضحى 2026
حازم إمام: الزمالك مديون بـ 2 مليار ومش شايف إني الأنسب لرئاسة النادي
بخلاف العطلات والأعياد.. الإجازات الرسمية 2026
تفاهم مرتقب بين طهران وواشنطن.. وثيقة إيرانية تكشف 14 بندا لإعادة ترتيب أمن الخليج
موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء الفوري لسكان مدينة صور والأحياء المحيطة جنوبي لبنان
قنبلة يدوية لتهويد الضفة .. الاحتلال يطلق نظاما إلكترونيا للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية
ستيلانتيس تستعد لطرح 60 سيارة جديدة خلال سنوات قليلة
بسبب هجمات روسية .. انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في 5 مقاطعات أوكرانية
قبل زفافه بأيام .. رحيل مأساوي لشاب يحول الفرح إلى جنازة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا حبيبة الملايين.. BMW توقف إنتاج أشهر سيارة في تاريخها

مواصفات BMW G80 M3
مواصفات BMW G80 M3
عزة عاطف

أعلنت شركة BMW البافارية العريقة رسميًا عن خطة هندسية مفصلية تتضمن إنهاء إنتاج الجيل السادس والشهير عالميًا من سيارتها الرياضية الخارقة "G80 M3" المعتمدة على محركات الاحتراق الداخلي بنهاية طرازات عام 2027. 

وجاء هذا التأكيد الصادم لعشاق التروس الميكانيكية الكلاسيكية على لسان "سكوت ستيرلينج" مدير المنتجات لقطاع بي إم دبليو M في أمريكا الشمالية، والذي أوضح أن الشركة ستنتقل بجرأة نحو عصر الطاقة النظيفة عبر تقديم بديل كهربائي بالكامل فائق الأداء والقدرة البرمجية، ليعد الجيل الحالي هو الموديل الوداعي لأيقونة السيدان الرياضية بالبنزين بشكلها الحالي.

إطلاق فئة "هاند شالتر" المحدودة كرسالة وداع هندسية أخيرة

جاءت التصريحات الرسمية لمدير المنتجات لتفسر السر وراء تقديم الصانع الألماني لطراز بي إم دبليو "M3 CS Handschalter" الخاص والمحدود قبل أيام قليلة، حيث أكد ستيرلينج أن اختيار فئة M3 السيدان لتكون الحاضنة الحصرية لهذا التعديل الوداعي المجهز بناقل حركة يدوي (Manual) بدلاً من شقيقتها الكوبيه M4، كان بسبب ضيق الدورات الإنتاجية المتبقية لهيكل G80. 

وتمثل هذه النسخة الخاصة تكريمًا برمجياً وميكانيكياً لتاريخ الطراز الأسطوري الذي امتد لستة أجيال متعاقبة، مما يمنح الملاك التقليديين فرصة أخيرة لاقتناء سيارة سباقات مخصصة للطرقات تحمل الروح الميكانيكية الخالصة قبل إغلاق خطوط الإنتاج.

شباط 2027 يسجل النهاية الرسمية لإنتاج أسطورة الـ G80

وفقًا لتقارير هندسية موثوقة ومصادر قريبة من مصانع الشركة الألمانية، فإن بي إم دبليو استقرت على شهر فبراير من عام 2027 كموعد نهائي لوقف خطوط تجميع سيارة G80 M3 الحالية بشكل كامل في الأسواق العالمية الرئيسية، وإن كان الغموض لا يزال يحيط بمدى تطبيق هذا الموعد الفوري على كافة الأسواق الإقليمية بالتوازي. 

ويترتب على هذا الجدول الزمني حدوث فجوة حركية وتسويقية تمتد لنحو 18 شهرًا كاملًا ستغيب فيها سيارات M3 العاملة بالوقود التقليدي تمامًا عن صالات العرض، وهي الفترة التي ستستغلها الأقسام البرمجية والهندسية لتجهيز المصانع وتأمين خطوط الدفع البديلة.

تعد BMW جمهورها العريض بأن السيارة الكهربائية القادمة والأعلى أداءً ستمثل قفزة تكنولوجية غير مسبوقة تتفوق بها على الأرقام الميكانيكية الحالية للمحركات السداسية الأسطوانات المزودة بشاحن توربيني. 

وتعتمد المركبة الكهربائية الرياضية الجديدة على منصة "نيو كلاس" (Neue Klasse) البرمجية المتطورة، حيث ستزود بـ 4 محركات كهربائية مستقلة بمعدل محرك لكل عجلة، ليوفر نظام دفع رباعي ذكي متكامل قادر على إدارة العزم ديناميكيًا في أجزاء من الثانية، مما يسمح للمركبة بتوليد قوة إجمالية هائلة تقترب من حاجز 1000 حصان مع تقديم استجابة فورية فائقة القدرة عند مناورة المنعطفات السريعة وحلبات السباق.

 BMW G80 M3

عودة هجينة ووقودية مرتقبة للجيل القادم G84 في صيف 2028

على الرغم من التركيز البرمجي والكهربائي الكامل للمرحلة الانتقالية المقبلة، فإن بي إم دبليو لم تغلق الباب تمامًا أمام محركاتها البترولية التاريخية، إذ تؤكد خطط الإنتاج المستقبلية أن الشركة تعمل بالتوازي على تطوير جيل جديد يحمل الكود الهندسي "G84". 

ولن يرى هذا الجيل النور قبل صيف عام 2028، حيث تشير التوقعات إلى أنه سيعتمد على منظومات دفع هجينة (Hybrid) متطورة تجمع بين كفاءة محركات البنزين والحلول الكهربائية المساعدة، لتلبي القوانين البيئية الصارمة وتحافظ في الوقت نفسه على رغبات المشترين الباحثين عن هدير المحركات التقليدية الفاخرة.

وقف إنتاج BMW M3 مواصفات BMW G80 M3 أسعار سيارات بي إم دبليو 2027 BMW الكهربائية سعر بي إم دبليو M3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

حل لغز مقتل سيدة بالرصاص في المنوفية ومصرع الجاني في مواجهات مع الشرطة بالقاهرة

شيخ الأزهر يغادر مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الأقصر

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

خالد الغندور

خالد الغندور يسخر من «زيزو» بعد تتويج الزمالك بالدوري

الحضري وزيزو

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

القبض على المتهم

في أول أيام العيد.. عامل ينهي حياة زوجته بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

ليندسي جراهام

«عداؤكم لإسرائيل قديم» .. سيناتور أمريكي يفتح النار على باكستان بسبب اتفاقيات أبراهام

النادي الأهلي

الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي

الزوج وزوجته

سبقتيني صائمة إلى الجنة.. زوج ينعى زوجته بكلمات مؤثرة بعد وفاتها داخل المسجد

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يحتفل مع نجله بعيد الأضحى على طريقته الخاصة

عيدكم مبارك .. مصطفى محمد يحتفل مع نجله بعيد الأضحى على طريقته

صنداونز

كتيبة محترفين بهدف واحد.. صنداونز يعيد مجده القاري إلى بريتوريا

محمد السيد يحتفل بعيد الأضحى وسط عائلته

بالجلباب الأبيض .. محمد السيد يحتفل بعيد الأضحى وسط عائلته

بالصور

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

أطعمة ممنوعة لمرضى الضغط في عيد الأضحى.. احذر هذه الأكلات على مائدة العيد

الضغط
الضغط
الضغط

بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد

بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد
بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد
بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد