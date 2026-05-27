وداعا حبيبة الملايين.. BMW توقف إنتاج أشهر سيارة في تاريخها

أعلنت شركة BMW البافارية العريقة رسميًا عن خطة هندسية مفصلية تتضمن إنهاء إنتاج الجيل السادس والشهير عالميًا من سيارتها الرياضية الخارقة "G80 M3" المعتمدة على محركات الاحتراق الداخلي بنهاية طرازات عام 2027.

وجاء هذا التأكيد الصادم لعشاق التروس الميكانيكية الكلاسيكية على لسان "سكوت ستيرلينج" مدير المنتجات لقطاع بي إم دبليو M في أمريكا الشمالية، والذي أوضح أن الشركة ستنتقل بجرأة نحو عصر الطاقة النظيفة عبر تقديم بديل كهربائي بالكامل فائق الأداء والقدرة البرمجية، ليعد الجيل الحالي هو الموديل الوداعي لأيقونة السيدان الرياضية بالبنزين بشكلها الحالي.

إطلاق فئة "هاند شالتر" المحدودة كرسالة وداع هندسية أخيرة

جاءت التصريحات الرسمية لمدير المنتجات لتفسر السر وراء تقديم الصانع الألماني لطراز بي إم دبليو "M3 CS Handschalter" الخاص والمحدود قبل أيام قليلة، حيث أكد ستيرلينج أن اختيار فئة M3 السيدان لتكون الحاضنة الحصرية لهذا التعديل الوداعي المجهز بناقل حركة يدوي (Manual) بدلاً من شقيقتها الكوبيه M4، كان بسبب ضيق الدورات الإنتاجية المتبقية لهيكل G80.

وتمثل هذه النسخة الخاصة تكريمًا برمجياً وميكانيكياً لتاريخ الطراز الأسطوري الذي امتد لستة أجيال متعاقبة، مما يمنح الملاك التقليديين فرصة أخيرة لاقتناء سيارة سباقات مخصصة للطرقات تحمل الروح الميكانيكية الخالصة قبل إغلاق خطوط الإنتاج.

شباط 2027 يسجل النهاية الرسمية لإنتاج أسطورة الـ G80

وفقًا لتقارير هندسية موثوقة ومصادر قريبة من مصانع الشركة الألمانية، فإن بي إم دبليو استقرت على شهر فبراير من عام 2027 كموعد نهائي لوقف خطوط تجميع سيارة G80 M3 الحالية بشكل كامل في الأسواق العالمية الرئيسية، وإن كان الغموض لا يزال يحيط بمدى تطبيق هذا الموعد الفوري على كافة الأسواق الإقليمية بالتوازي.

ويترتب على هذا الجدول الزمني حدوث فجوة حركية وتسويقية تمتد لنحو 18 شهرًا كاملًا ستغيب فيها سيارات M3 العاملة بالوقود التقليدي تمامًا عن صالات العرض، وهي الفترة التي ستستغلها الأقسام البرمجية والهندسية لتجهيز المصانع وتأمين خطوط الدفع البديلة.

تعد BMW جمهورها العريض بأن السيارة الكهربائية القادمة والأعلى أداءً ستمثل قفزة تكنولوجية غير مسبوقة تتفوق بها على الأرقام الميكانيكية الحالية للمحركات السداسية الأسطوانات المزودة بشاحن توربيني.

وتعتمد المركبة الكهربائية الرياضية الجديدة على منصة "نيو كلاس" (Neue Klasse) البرمجية المتطورة، حيث ستزود بـ 4 محركات كهربائية مستقلة بمعدل محرك لكل عجلة، ليوفر نظام دفع رباعي ذكي متكامل قادر على إدارة العزم ديناميكيًا في أجزاء من الثانية، مما يسمح للمركبة بتوليد قوة إجمالية هائلة تقترب من حاجز 1000 حصان مع تقديم استجابة فورية فائقة القدرة عند مناورة المنعطفات السريعة وحلبات السباق.

BMW G80 M3

عودة هجينة ووقودية مرتقبة للجيل القادم G84 في صيف 2028

على الرغم من التركيز البرمجي والكهربائي الكامل للمرحلة الانتقالية المقبلة، فإن بي إم دبليو لم تغلق الباب تمامًا أمام محركاتها البترولية التاريخية، إذ تؤكد خطط الإنتاج المستقبلية أن الشركة تعمل بالتوازي على تطوير جيل جديد يحمل الكود الهندسي "G84".

ولن يرى هذا الجيل النور قبل صيف عام 2028، حيث تشير التوقعات إلى أنه سيعتمد على منظومات دفع هجينة (Hybrid) متطورة تجمع بين كفاءة محركات البنزين والحلول الكهربائية المساعدة، لتلبي القوانين البيئية الصارمة وتحافظ في الوقت نفسه على رغبات المشترين الباحثين عن هدير المحركات التقليدية الفاخرة.