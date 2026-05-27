الكشف عن قائمة المنتخب الهولندي المشاركة في كأس العالم 2026

أعلن رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي عن قائمة "منتخب الطواحين" التي ستخوض غمار كأس العالم 2026 التي ستنطلق في الحادي عشر من الشهر المقبل وستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت القائمة تواجد قائد ليفربول ومنتخب هولندا فيرجيل فان دايك إضافة إلى لاعب وسط برشلونة فرينكي دي يونغوجناح إنتر دينزيل دومفرايز.

وتتواجد هولندا على رأس المجموعة السادسة في مونديال 2026 بجوار كل من اليابان والسويد وتونس.

وسيستهل المنتخب الهولندي غمار مشاركته في كأس العالم القادمة بمواجهة اليابان في الرابع عشر من يونيوالقادم.

وفيما يلي تشكيلة منتخب هولندا: