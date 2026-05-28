بالأرقام.. خوان بيزيرا يتفوق على زيزو وتريزيجيه هذا الموسم

أكد الناقد الرياضي خالد طلعت تفوق البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك على الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه خلال الموسم الحالي، وذلك وفقًا للأرقام والإحصائيات الخاصة بمساهماتهم مع فرقهم.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن خوان بيزيرا قدم أرقامًا أفضل من زيزو وتريزيجيه هذا الموسم، مشيرًا إلى أن اللاعب البرازيلي يتفوق من حيث المساهمات والأداء الهجومي مقارنة بثنائي الأهلي.

قال البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، إنه كان يتمنى التواجد مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه سيواصل العمل بقوة من أجل تحقيق هذا الحلم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بيزيرا، في تصريحات إذاعية، أنه يثق في قدرات لاعبي منتخب البرازيل خلال البطولة، مشيرًا إلى أن النجم نيمار قادر على صناعة الفارق بفضل خبراته الكبيرة.

وكان قد أكد خوان بيزيرا لاعب الزمالك، أنه يحب الاكل المصري، قائلا:" بحب الكفتة والكشري والحلويات المصرية ".

وقال بيزيرا في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :أنا معجب بإمام عاشور وهو لاعيب كبير وكرته مختلفة وانا عارف زيزو وشفته وهو موجود في الزمالك ".

وتابع بيزيرا:"كنت اشعر بألم بسيط في الامتار الأخيرة من مشوار الدوري لكن كان نفسي أشارك وألعب مع الزمالك وكنت بتدرب كثيرا للتغلب على الألم".

وتابع بيزيرا :" إحنا كنا بنلعب بروح الفريق حتى النهاية لكسب بطولة الدوري".

وأكمل خوان بيزيرا :" بعد صافرة النهاية في مباراة سيراميكا حسيت بشعور لا يوصف وكنت فرحان جدا ورأيت الجمهور فرحان وبيغني".