تهديد للاستقرار الإقليمي.. كوريا الشمالية تدين تحالف أمريكا وأستراليا والهند واليابان

أدانت كوريا الشمالية التحالف الرباعي المعروف باسم “كواد” الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، معتبرة أن هذا التكتل يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي ومحاولة لتطويق الدول المناهضة للنفوذ الأميركي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وجاءت الإدانة الكورية الشمالية عقب اجتماعات وتصريحات صدرت عن قادة دول التحالف بشأن الأمن الإقليمي وحرية الملاحة والتعاون الدفاعي في مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، إن التحالف الرباعي “يشكل نسخة آسيوية من حلف شمال الأطلسي”، متهمة الولايات المتحدة بالسعي إلى بناء تكتلات عسكرية جديدة تهدف إلى فرض الهيمنة السياسية والعسكرية على المنطقة.

وأضاف البيان أن واشنطن “تستخدم شعارات الأمن والاستقرار كغطاء لتوسيع نفوذها العسكري وخلق أجواء من المواجهة والصراع”.

كما اعتبرت بيونغ يانغ أن التحالف الرباعي يشكل تهديداً مباشراً للأمن في شبه الجزيرة الكورية، خاصة مع تصاعد التعاون العسكري بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب المناورات العسكرية المشتركة التي تنفذها واشنطن مع حلفائها في المنطقة.

وأكدت أن هذه التحركات “تزيد من احتمالات اندلاع نزاعات عسكرية” وتدفع الدول إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والنووية.

ويضم تحالف “كواد” كلاً من الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، وقد تأسس كإطار للتعاون الأمني والاستراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتقول الدول الأعضاء إن التحالف يهدف إلى حماية حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، في حين تتهمه الصين وكوريا الشمالية بأنه أداة لاحتواء النفوذ الصيني والكوري الشمالي في المنطقة.

وفي السنوات الأخيرة، ازداد نشاط التحالف عبر عقد قمم دورية ومناورات بحرية مشتركة، بالتزامن مع تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي وشبه الجزيرة الكورية.

كما ركزت اجتماعات “كواد” الأخيرة على قضايا الأمن السيبراني وسلاسل التوريد والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب مواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.