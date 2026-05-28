قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس مصر.. حريق ضخم يربك معسكر بلجيكا قبل كأس العالم
اكتشف علامات فساد اللحوم .. احذرها
وكالة فارس: سماع دوي 3 انفجارات بمدينة بندر عباس جنوب إيران
تهديد للاستقرار الإقليمي.. كوريا الشمالية تدين تحالف أمريكا وأستراليا والهند واليابان
لأول مرة في تاريخه.. كريستال بالاس يحصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي
عملية استهداف إسرائيلية جديدة في غزة.. إعلام عبري يكشف عن الهدف
في المساهمات التهديفية.. تقوق كاسح لمهاجمي الزمالك على الأهلي هذا الموسم
رئيس الصومال: نرفض أي وجود إسرائيلي على أراضينا
التعليم العالي تعلن عن منحة من المعهد الهندى للتكنولوجيا للعام الدراسى 2026-2027.. تفاصيل
كوريا الشمالية: لن نتخلى أبدا عن البرنامج النووي
بالأرقام.. خوان بيزيرا يتفوق على زيزو وتريزيجيه هذا الموسم
أجواء حماسية.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تهديد للاستقرار الإقليمي.. كوريا الشمالية تدين تحالف أمريكا وأستراليا والهند واليابان

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
القسم الخارجي

أدانت كوريا الشمالية التحالف الرباعي المعروف باسم “كواد” الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، معتبرة أن هذا التكتل يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي ومحاولة لتطويق الدول المناهضة للنفوذ الأميركي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 

وجاءت الإدانة الكورية الشمالية عقب اجتماعات وتصريحات صدرت عن قادة دول التحالف بشأن الأمن الإقليمي وحرية الملاحة والتعاون الدفاعي في مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، إن التحالف الرباعي “يشكل نسخة آسيوية من حلف شمال الأطلسي”، متهمة الولايات المتحدة بالسعي إلى بناء تكتلات عسكرية جديدة تهدف إلى فرض الهيمنة السياسية والعسكرية على المنطقة. 

وأضاف البيان أن واشنطن “تستخدم شعارات الأمن والاستقرار كغطاء لتوسيع نفوذها العسكري وخلق أجواء من المواجهة والصراع”.

كما اعتبرت بيونغ يانغ أن التحالف الرباعي يشكل تهديداً مباشراً للأمن في شبه الجزيرة الكورية، خاصة مع تصاعد التعاون العسكري بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب المناورات العسكرية المشتركة التي تنفذها واشنطن مع حلفائها في المنطقة.

 وأكدت أن هذه التحركات “تزيد من احتمالات اندلاع نزاعات عسكرية” وتدفع الدول إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والنووية.

ويضم تحالف “كواد” كلاً من الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، وقد تأسس كإطار للتعاون الأمني والاستراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. 

وتقول الدول الأعضاء إن التحالف يهدف إلى حماية حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، في حين تتهمه الصين وكوريا الشمالية بأنه أداة لاحتواء النفوذ الصيني والكوري الشمالي في المنطقة.

وفي السنوات الأخيرة، ازداد نشاط التحالف عبر عقد قمم دورية ومناورات بحرية مشتركة، بالتزامن مع تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي وشبه الجزيرة الكورية.

 كما ركزت اجتماعات “كواد” الأخيرة على قضايا الأمن السيبراني وسلاسل التوريد والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب مواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

كوريا الشمالية كواد اليابان الهند أستراليا الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حاتم يؤدي مناسك الحج

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ييس توروب

موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب

ييس توروب

أيامه باتت معدودة.. كشف حساب توروب مع الأهلي

ابراهيم حسن

انضمام الألمانى كريستوفر روربيك لمنتخب مصر في كأس العالم

محمد صلاح

بكلمات عبد الحليم حافظ.. ليفربول يتغنى بمسيرة الملك المصري التاريخية

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب ملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الخميس

درع الدوري

مجموعة الهبوط.. موعد 7 مباريات في ختام الدوري والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث عند تناول اللحم الضاني؟.. نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى

غزالة

بعد واقعة قرد السادات.. تفاصيل هروب غزالة من مزرعة بالمنوفية أثناء بيعها

الشاب ووالدته

كما ربياني صغيرًا.. شاب يحمل والدته على كتفيه أثناء أداء مناسك الحج

بالصور

اكتشف علامات فساد اللحوم .. احذرها

اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم

طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية

طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..
طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..
طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..

نجاح كبير لفيلم 7 Dogs في افتتاح فرع سينما الشعب بالغردقة

فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد

فيديو

عاصى الحلانى

عاصي الحلاني يطرح أغنية "لا تغيب".. توليفة فنية متكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد