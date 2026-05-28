اكتشف علامات فساد اللحوم .. احذرها

تُعد الرائحة الكريهة، أو الملمس اللزج، إضافة إلى تغيّر اللون، من العلامات المحتملة لفساد اللحوم أو المأكولات البحرية أو الدجاج.

وحتى إذا لم تكن اللحوم فاسدة بشكل مؤكد، فمن الأفضل دائمًا توخي الحذر، لذلك يُنصح بفحص اللحم بالنظر واللمس والشم للتأكد من مدى طزاجته.

اكتشف علامات فساد اللحوم..

أولًا: الفحص بالنظر

يجب أن يكون لون اللحوم الحمراء أحمر زاهيًا، فذلك يدل على أنها في أفضل درجات الطزاجة. أما إذا تحوّل اللون إلى البنفسجي أو البني المائل للرمادي، فقد تكون ما زالت صالحة للأكل، لكنها تعرضت للأكسجين لفترة من الوقت.

وبالنسبة للدجاج النيء، فعند بدء فساده يتحول لونه من الوردي إلى الرمادي، وعندها يُفضّل عدم تقديمه أو استخدامه.

ثانيًا: الفحص باللمس

اضغط على اللحم بإصبعك برفق:

-إذا عاد سريعًا إلى شكله الطبيعي، فهذا يدل غالبًا على أنه طازج.

-أما إذا كان طريًا أكثر من اللازم أو فقد تماسكه، فقد يكون قديمًا.

-ويجب ألا يكون ملمسه لزجًا أو دبقًا أبدًا.

ثالثًا: الفحص بالشم

قم بشم اللحم للتأكد من عدم وجود رائحة قوية أو غير طبيعية. فاللحوم الطازجة غالبًا لا تكون لها رائحة واضحة.

وقد يكون للحم الضأن رائحة مميزة خفيفة، لكن إذا ظهرت رائحة كريهة أو نفاذة، فغالبًا ما يكون اللحم قد فسد.

