قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس مصر.. حريق ضخم يربك معسكر بلجيكا قبل كأس العالم
اكتشف علامات فساد اللحوم .. احذرها
وكالة فارس: سماع دوي 3 انفجارات بمدينة بندر عباس جنوب إيران
تهديد للاستقرار الإقليمي.. كوريا الشمالية تدين تحالف أمريكا وأستراليا والهند واليابان
لأول مرة في تاريخه.. كريستال بالاس يحصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي
عملية استهداف إسرائيلية جديدة في غزة.. إعلام عبري يكشف عن الهدف
في المساهمات التهديفية.. تقوق كاسح لمهاجمي الزمالك على الأهلي هذا الموسم
رئيس الصومال: نرفض أي وجود إسرائيلي على أراضينا
التعليم العالي تعلن عن منحة من المعهد الهندى للتكنولوجيا للعام الدراسى 2026-2027.. تفاصيل
كوريا الشمالية: لن نتخلى أبدا عن البرنامج النووي
بالأرقام.. خوان بيزيرا يتفوق على زيزو وتريزيجيه هذا الموسم
أجواء حماسية.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

اكتشف علامات فساد اللحوم .. احذرها

اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم
رنا عصمت

تُعد الرائحة الكريهة، أو الملمس اللزج، إضافة إلى تغيّر اللون، من العلامات المحتملة لفساد اللحوم أو المأكولات البحرية أو الدجاج. 

وحتى إذا لم تكن اللحوم فاسدة بشكل مؤكد، فمن الأفضل دائمًا توخي الحذر، لذلك يُنصح بفحص اللحم بالنظر واللمس والشم للتأكد من مدى طزاجته.

اكتشف علامات فساد اللحوم..

أولًا: الفحص بالنظر

يجب أن يكون لون اللحوم الحمراء أحمر زاهيًا، فذلك يدل على أنها في أفضل درجات الطزاجة. أما إذا تحوّل اللون إلى البنفسجي أو البني المائل للرمادي، فقد تكون ما زالت صالحة للأكل، لكنها تعرضت للأكسجين لفترة من الوقت.

وبالنسبة للدجاج النيء، فعند بدء فساده يتحول لونه من الوردي إلى الرمادي، وعندها يُفضّل عدم تقديمه أو استخدامه.

ثانيًا: الفحص باللمس

اضغط على اللحم بإصبعك برفق:

-إذا عاد سريعًا إلى شكله الطبيعي، فهذا يدل غالبًا على أنه طازج.
-أما إذا كان طريًا أكثر من اللازم أو فقد تماسكه، فقد يكون قديمًا.
-ويجب ألا يكون ملمسه لزجًا أو دبقًا أبدًا.

ثالثًا: الفحص بالشم

قم بشم اللحم للتأكد من عدم وجود رائحة قوية أو غير طبيعية. فاللحوم الطازجة غالبًا لا تكون لها رائحة واضحة.

وقد يكون للحم الضأن رائحة مميزة خفيفة، لكن إذا ظهرت رائحة كريهة أو نفاذة، فغالبًا ما يكون اللحم قد فسد.

المصدر dailymedicalinfo 

اكتشف علامات فساد اللحوم فساد اللحوم علامات فساد اللحوم ٣ علامات تدل ع فساد اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حاتم يؤدي مناسك الحج

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ييس توروب

موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب

ييس توروب

أيامه باتت معدودة.. كشف حساب توروب مع الأهلي

ابراهيم حسن

انضمام الألمانى كريستوفر روربيك لمنتخب مصر في كأس العالم

محمد صلاح

بكلمات عبد الحليم حافظ.. ليفربول يتغنى بمسيرة الملك المصري التاريخية

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب ملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الخميس

درع الدوري

مجموعة الهبوط.. موعد 7 مباريات في ختام الدوري والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث عند تناول اللحم الضاني؟.. نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى

غزالة

بعد واقعة قرد السادات.. تفاصيل هروب غزالة من مزرعة بالمنوفية أثناء بيعها

الشاب ووالدته

كما ربياني صغيرًا.. شاب يحمل والدته على كتفيه أثناء أداء مناسك الحج

بالصور

اكتشف علامات فساد اللحوم .. احذرها

اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم

طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية

طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..
طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..
طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..

نجاح كبير لفيلم 7 Dogs في افتتاح فرع سينما الشعب بالغردقة

فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد

فيديو

عاصى الحلانى

عاصي الحلاني يطرح أغنية "لا تغيب".. توليفة فنية متكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد