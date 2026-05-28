قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن التعاون مع أرمينيا لإنشاء طريق السلام بمحاذاة حدود إيران
منافس مصر.. حريق ضخم يربك معسكر بلجيكا قبل كأس العالم
اكتشف علامات فساد اللحوم .. احذرها
وكالة فارس: سماع دوي 3 انفجارات بمدينة بندر عباس جنوب إيران
تهديد للاستقرار الإقليمي.. كوريا الشمالية تدين تحالف أمريكا وأستراليا والهند واليابان
لأول مرة في تاريخه.. كريستال بالاس يحصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي
عملية استهداف إسرائيلية جديدة في غزة.. إعلام عبري يكشف عن الهدف
في المساهمات التهديفية.. تقوق كاسح لمهاجمي الزمالك على الأهلي هذا الموسم
رئيس الصومال: نرفض أي وجود إسرائيلي على أراضينا
التعليم العالي تعلن عن منحة من المعهد الهندى للتكنولوجيا للعام الدراسى 2026-2027.. تفاصيل
كوريا الشمالية: لن نتخلى أبدا عن البرنامج النووي
بالأرقام.. خوان بيزيرا يتفوق على زيزو وتريزيجيه هذا الموسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعلن التعاون مع أرمينيا لإنشاء طريق السلام بمحاذاة حدود إيران

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه التعاون مع أرمينيا لتنفيذ مشروع أطلق عليه اسم “طريق ترامب للسلام”، وهو ممر استراتيجي للنقل والتجارة يمتد بمحاذاة الحدود الشمالية لإيران، في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية تتجاوز إطار التعاون الثنائي بين واشنطن ويريفان.

وقال ترامب، خلال تصريحات أدلى بها في مناسبة سياسية تناولت ملفات السياسة الخارجية، إن المشروع المقترح يهدف إلى “تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة جنوب القوقاز”، مضيفاً أن الطريق الجديد “سيفتح آفاقاً اقتصادية وتجارية كبيرة ويربط بين آسيا وأوروبا عبر ممر آمن ومستقر”.

 وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الدعم الفني والاستثماري لأرمينيا من أجل تطوير البنية التحتية المرتبطة بالمشروع.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية وأرمينية، فإن المشروع المقترح يمر بالقرب من الحدود الشمالية لـإيران، ويُعتقد أنه قد يشكل جزءاً من ممرات النقل الإقليمية التي تسعى قوى دولية وإقليمية إلى تطويرها في منطقة القوقاز. 

ويرى محللون أن هذا الطريق قد يمنح أرمينيا دوراً اقتصادياً واستراتيجياً أكبر، خصوصاً في ظل التنافس على خطوط التجارة والطاقة بين الشرق والغرب.

كما تأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه منطقة جنوب القوقاز تغيرات جيوسياسية متسارعة، بعد سنوات من التوتر بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناغورنو كاراباخ. 

وفي المقابل، لم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب الإيراني بشأن المشروع، غير أن طهران كانت قد أعربت في مناسبات سابقة عن حساسيتها تجاه أي ترتيبات جيوسياسية أو ممرات إقليمية قد تؤثر على موقعها الاستراتيجي أو تقلل من دورها في حركة التجارة الإقليمية. 

وتؤكد إيران باستمرار أهمية الحفاظ على التوازنات الجغرافية والسياسية في منطقة القوقاز وعدم تغيير الحدود أو إنشاء ممرات تهدد مصالحها الأمنية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طريق ترامب للسلام إيران واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حاتم يؤدي مناسك الحج

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ييس توروب

موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب

ييس توروب

أيامه باتت معدودة.. كشف حساب توروب مع الأهلي

ابراهيم حسن

انضمام الألمانى كريستوفر روربيك لمنتخب مصر في كأس العالم

محمد صلاح

بكلمات عبد الحليم حافظ.. ليفربول يتغنى بمسيرة الملك المصري التاريخية

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب ملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الخميس

درع الدوري

مجموعة الهبوط.. موعد 7 مباريات في ختام الدوري والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

محمد صلاح

فخر مصر.. يسرا توجه رسالة لمحمد صلاح بعد نهاية مشواره مع ليفربول

كريم عبد العزيز يفاجئ الحضور داخل سينما بجدة أثناء عرض 7DOGS

كريم عبد العزيز يفاجئ الحضور داخل سينما بجدة أثناء عرض 7DOGS

توم هانكس

توم هانكس يقدم سلسلة وثائقية جديدة عن الحرب العالمية الثانية

بالصور

اكتشف علامات فساد اللحوم .. احذرها

اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم

طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية

طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..
طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..
طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..

نجاح كبير لفيلم 7 Dogs في افتتاح فرع سينما الشعب بالغردقة

فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد

فيديو

عاصى الحلانى

عاصي الحلاني يطرح أغنية "لا تغيب".. توليفة فنية متكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد