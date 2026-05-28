قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطارنة وأساقفة القليوبية يهنئون المحافظ وقيادات الدولة بعيد الأضحى المبارك
دعاء ثاني أيام عيد الأضحى 2026 للرزق مستجاب.. أدعية يوم القر
الأرصاد تكشف طقس ثاني أيام العيد.. أجواء حارة نهارًا واضطراب بالملاحة البحرية
تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى
الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك
أكسيوس: إيران أطلقت 4 مسيّرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية
واشنطن تشن غارات على موقع عسكري إيراني وتعلن إسقاط مسيرات هددت الملاحة في مضيق هرمز
واشنطن تعلن إسقاط مسيرات إيرانية وتنفيذ غارات قرب مضيق هرمز
رسالة إلى ترامب.. زيلينسكي يطلب أنظمة دفاع جوي مضادة للصواريخ الباليستية
طقس ثاني أيام عيد الأضحى.. أجواء حارة على الوجه البحرى والقاهرة
ترامب يعلن التعاون مع أرمينيا لإنشاء طريق السلام بمحاذاة حدود إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس ثاني أيام عيد الأضحى.. أجواء حارة على الوجه البحرى والقاهرة

الارصاد
الارصاد
باسنتي ناجي

أعلنت الصفحة الرسمية لـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن تنوية هام للمصريين بشأن درجات الحرارة  في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

هيئة الأرصاد الجوية 

وكتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تنويه هااااام ؛" طقس الخميس ،أجواء حارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائلة للحرارة على السواحل الشمالية ،شديدة الحرارة على جنوب الصعيد".

وتابعت:"  فرص لتكون الشبورة المائية  صباحاً على بعض  الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون #كثيفة أحياناً على بعض الطرق".

وأكملت :فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث ٢٠٪؜ على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

واختتمت :" نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج من (2-3.5)م،دمتم بخير ".

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحديثاً عاجلاً لـ حالة الطقس المتوقعة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، كاشفة عن خريطة الظواهر الجوية الممتدة من الخميس 28 مايو وحتى الإثنين 1 يونيو 2026، مع توجيه تحذيرات مشددة بشأن طقس يوم الخميس نظراً لظهور سحب رعدية واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

الملامح العامة للطقس ومؤشر درجات الحرارة

وأفاد خبراء الأرصاد بأنه يسود طقس ربيعي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ليتحول نهاراً إلى مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تشتد الحرارة لتصبح الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد. وخلال ساعات الليل، تسود أجواء معتدلة الحرارة تميل إلى البرودة على أغلب الأنحاء.

وتشهد درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مدار الأيام الخمسة المقبلة تدرجاً كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل 31 درجة من الخميس إلى الجمعة، وترتفع إلى 32 و33 درجة يومي الأحد والإثنين (الصغرى تتراوح بين 20 و21 درجة).

السواحل الشمالية: الأجواء الأكثر اعتلاءً؛ حيث تسجل 25 درجة في بداية الإجازة وتصل إلى 28 درجة الإثنين (الصغرى بين 18 و20 درجة).

شمال الصعيد: تتراوح العظمى بين 34 و36 درجة (الصغرى بين 20 و23 درجة).

جنوب الصعيد: طقس شديد الحرارة يتراوح بين 37 درجة يوم الخميس، ويصل ذروته عند 40 درجة مئوية يوم الإثنين (الصغرى بين 25 و26 درجة).

تطورات طقس الخميس 28 مايو: أمطار رعدية واضطراب الملاحة

حذرت الهيئة من مجموعة من الظواهر الجوية التي تبلغ ذروتها يوم الخميس، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

أمطار رعدية محتملة: تشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري فرصاً لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريباً، وتتمثل بشكل خاص على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

سحب منخفضة ونشاط رياح هابطة: تتأثر مناطق من جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد بفرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة قد يصاحبها أمطار خفيفة جداً بنسبة 20%، مع احتمالية ظهور سحب رعدية يرافقها نشاط رياح قوية هابطة من أسفل السحب تثير الأتربة على بعض المناطق.

اضطراب الملاحة البحرية: حذرت الهيئة من اضطراب شديد في الملاحة على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 50 كم/س، مما يؤدي لارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 أمتار.

نشاط رياح عام: تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة بسرعات تتراوح بين 30 إلى 40 كم/س.

شبورة صباحية: تتكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بجميع المواطنين والمصطافين وسائقي المركبات على الطرق السريعة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر الجوية المتوقعة، والالتزام بتعليمات الأمان لضمان قضاء إجازة عيد آمنة.

الارصاد اخبار البلد الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حاتم يؤدي مناسك الحج

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ييس توروب

موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب

ابراهيم حسن

انضمام الألمانى كريستوفر روربيك لمنتخب مصر في كأس العالم

محمد صلاح

بكلمات عبد الحليم حافظ.. ليفربول يتغنى بمسيرة الملك المصري التاريخية

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب ملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الخميس

معتمد جمال

صنع معجزة .. تجديد الثقة لـ معتمد جمال يربك الزمالك

حازم إمام

حازم إمام: الزمالك مديون بـ 2 مليار ومش شايف إني الأنسب لرئاسة النادي

ترشيحاتنا

منتخب الجزائر

تاريخ مشاركات منتخب الجزائر في كأس العالم قبل نسخة 2026

وادي دجلة

ترتيب مجموعة تفادى الهبوط قبل انطلاق الجولة الأخيرة الليلة

مريم الخشت

مريم الخشت تهنئ متابعيها بعيد الأضحى المبارك

بالصور

ميرنا جميل تثير الجدل بفستان أبيض ملفت

ميرنا جميل تثير الجدل بفستان حمالات
ميرنا جميل تثير الجدل بفستان حمالات
ميرنا جميل تثير الجدل بفستان حمالات

كيف يمكن الوقاية من التهاب العين الوردية؟

كيف يمكن الوقاية من العين الوردية؟
كيف يمكن الوقاية من العين الوردية؟
كيف يمكن الوقاية من العين الوردية؟

طريقة عمل فخد الضانى المشوى

طريقة عمل فخد الضانى المشوى:
طريقة عمل فخد الضانى المشوى:
طريقة عمل فخد الضانى المشوى:

اكتشف علامات فساد اللحوم .. احذرها

اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد