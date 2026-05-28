صناع الخير توزع أكثر من 450 طن لحوم في أول أيام العيد

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، توزيع لحوم الأضاحي عقب ذبحها فور انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة «أول أيام العيد»، على الأسر الأولى بالرعاية، في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وفق قاعدة بيانات مُحددة بدقة تستهدف الوصول لأبعد القرى.

وبدأت المؤسسة التوزيع بعد إتمام عملية الذبح داخل المجازر المعتمدة وتعبئة وتغليف اللحوم، على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الوجهين البحري والقبلي منها الغربية والبحيرة والشرقية والفيوم والمنوفية وأسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتعزيز التكافل الاجتماعي، حيث وصلت إلى أكثر من 450 طن لحوم تم توزيعها في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في أبعد القرى والمحافظات

وتركز المؤسسة في عمليات التوزيع على الكثير من الأسس المُهمة، أولها توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في أبعد القرى والمحافظات، من خلال عربات مُجهزة بأحدث نُظم التبريد للنقل بين المحافظات وحقائب حرارية للحفاظ عليها، حتى تصل اللحوم إلى المستفيدين بأعلى جودة ومُغلفة بدقة عالية، وأيضاً وصول نصيب المتبرعين من الأضحية طوال فترة العيد.

وتستمر عمليات الذبح والتعبئة على مدار الساعة طوال أيام العيد، وتحديدًا في أيام التشريق وهي «ثاني وثالث ورابع أيام العيد»، على أن يكون آخر موعد للذبح عصر آخر أيام التشريق أي «رابع أيام العيد».