ترتيب مجموعة تفادى الهبوط قبل انطلاق الجولة الأخيرة الليلة

تنطلق مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من مجموعة تفادي الهبوط في بطولة الدوري الممتاز، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة الشكل النهائي لجدول الترتيب قبل إسدال الستار على الموسم الحالي، الذي شهد منافسة قوية وصراعًا مشتعلًا حتى اللحظات الأخيرة.

وعاشت أندية المجموعة أسابيع حاسمة في محاولة الهروب من شبح الهبوط إلى دوري المحترفين، حيث تنافست الفرق على إنهاء الموسم ضمن أول 10 مراكز لضمان البقاء في الدوري الممتاز.

كهرباء الإسماعيلية يودع الدوري رسميًا

وشهدت الجولة الماضية تأكد هبوط فريق كهرباء الإسماعيلية بشكل رسمي، بعدما سقط في فخ التعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 2-2، ليفقد آخر آماله في الاستمرار بين الكبار.

وفشل الفريق في تحقيق الانتصار الذي كان يحتاجه من أجل التمسك بفرصة البقاء، ليعود سريعًا إلى دوري المحترفين بعد موسم واحد فقط قضاه في الدوري الممتاز، في موسم شهد معاناة كبيرة على مستوى النتائج والأداء.

أربعة أندية تهبط إلى دوري المحترفين

واكتمل رسميًا عقد الفرق الهابطة هذا الموسم، بعدما سبقت أندية حرس الحدود وفاركو والإسماعيلي فريق كهرباء الإسماعيلية إلى الهبوط، عقب سلسلة من النتائج السلبية التي عانى منها الرباعي طوال الموسم.

وشهدت مجموعة الهبوط منافسة شرسة بين عدد من الأندية للهروب من المراكز الأخيرة، قبل أن تُحسم الأمور رسميًا في الجولة قبل الأخيرة.

ترتيب مجموعة الهبوط قبل الجولة الأخيرة

1- وادي دجلة – 50 نقطة

2- زد – 48 نقطة

3- البنك الأهلي – 47 نقطة

4- بتروجت – 45 نقطة

5- الجونة – 43 نقطة

6- طلائع الجيش – 37 نقطة

7- مودرن سبورت – 37 نقطة

8- الاتحاد السكندري – 35 نقطة

9- غزل المحلة – 35 نقطة

10- المقاولون العرب – 35 نقطة

11- كهرباء الإسماعيلية – 31 نقطة

12- حرس الحدود – 26 نقطة

13- فاركو – 22 نقطة

14- الإسماعيلي – 20 نقطة