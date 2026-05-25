أبرزهم باريس سان جيرمان.. الزمالك يشكر الأندية والمؤسسات على تهنئته بلقب الدوري المصري

تقدم نادي الزمالك بالشكر إلى جميع الأندية والمؤسسات الرياضية والهيئات التي حرصت على تهنئة النادي بمناسبة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

وأكد الزمالك اعتزازه بالعلاقات الطيبة والروح الرياضية التي تجمعه بكافة المؤسسات الرياضية.

وشملت قائمة الاندية التي هنأت الزمالك بلقب بطولة الدوري كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي ووإشبيلية الإسباني ونادي غزل المحلة والمقاولون العرب ونادي هلال القدس ونادي فاركو وسموحة والدوري الفرنسي

وحقق الزمالك لقب بطولة الدوري المصري بعد منافسة شرسة مع بيراميدز وصيف المسابقة والأهلي صاحب المركز الثالث.