الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فرجاني ساسي يرفض التسوية مع الزمالك بشأن مستحقاته

عبدالله هشام

يواصل الزمالك محاولاته لحل أزمة القيد مع الفيفا للحصول على الرخصة القارية للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

وحاول الزمالك تسوية المستحقات مع فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق بشأن تقسيط مستحقاته.

وطلب الزمالك تقسيط الـ 500 الف دولار لفرجاني ساسي ليحصل التونسي على مقدم 100 ألف دولار وتقسيط الـ 400 ألف دولار على أربعة شهور لكن اللاعب رفض التسوية وطلب الحصول على مستحقاته بالكامل.

قضايا القيد على الزمالك

1- جوزيه جوميز - 120 ألف دولار
2- 3 قضايا لمساعدي جوميز - 60 ألف دولار
3- كريستيان جروس - 133 ألف دولار
4- فرجانى ساسى - 505 آلاف دولار
5- قيمة صفقة شيكو بانزا من نادي إستريلا البرتغالى - 200 ألف يورو
6- قيمة صفقة عدى الدباغ من نادي شالروا البلجيكى - 170 ألف يورو
7- قيمة صفقة صلاح مصدق من نادي نهضة الزمامرة المغربي - 250 ألف دولار
8- قيمة صفقة خوان بيزيرا من أوليكساندريا الأوكراني - قضية 800 ألف دولار
9-إبراهيما نداي لاعب الزمالك السابق - مليون و600 ألف دولار
10- قيمة صفقة بنتايج من نادى سانت اتيان الفرنسى - 500 ألف يورو
11- اتحاد طنجة المغربى - 350 ألف دولار
12- أحمد الجفالي - 80 ألف دولار
13-أوليكساندر الأوكرانى قسط صفقة بيزيرا - 300 الف دولار
14- يانيك فيريرا - 188 الف دولار
15- سامسون أكينولا - 600 ألف دولار.

