شيكابالا: ثنائي الزمالك محمد شحاتة ومحمد إسماعيل كانا يستحقان الانضمام لمنتخب مصر

علق محمود عبدالرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك السابق، علي اختيارات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، للقائمة المشاركة في كأس العالم 2026.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية: "ثنائي الزمالك محمد شحاتة ومحمد إسماعيل كانوا يستحقوا الانضمام لقائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026، بسبب الموسم الرائع اللي قدموه مع المنتخب".

وأضاف: "مع احترامي لمحمد عبدالمنعم، لاعب كبير جدا، لكنه غائب عن الملاعب منذ سنة ونصف، هل سيكون جاهز للمشاركة أساسيا في تشكيل مصر الأساسي بكأس العالم؟".

وتابع: "أيضا ناصر ماهر، من وجهة نظري أفضل لاعب لاعب في مصر هذا الموسم، ولا أفهم سبب استبعاده من قائمة منتخب مصر".