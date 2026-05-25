أرسنال بطلا وليفربول خامسا.. الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي 2025-2026

أسدل الستار على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، بعدما أُقيمت مباريات الجولة الأخيرة مساء الأحد في توقيت موحد، لتشهد صراعًا مثيرًا على المراكز الأوروبية والبقاء حتى الدقائق الأخيرة من الموسم.

ونجح أرسنال في استعادة لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب دام 22 عامًا، بعدما أنهى الموسم في صدارة جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، محققًا اللقب الرابع عشر في تاريخ النادي، وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

وحسم مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما أنهى أستون فيلا الموسم في المركز الرابع، وجاء ليفربول خامسًا، لتتحدد بذلك هوية الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وشهدت الجولة الختامية عدة نتائج بارزة، أبرزها سقوط مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1، وفوز مانشستر يونايتد على برايتون بثلاثية نظيفة، إلى جانب انتصار أرسنال على كريستال بالاس بهدفين دون رد.

كما اكتفى ليفربول بالتعادل مع برينتفورد بهدف لمثله، فيما تغلب فولهام على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون مقابل، بينما ضمن توتنهام البقاء رسميًا في الدوري الممتاز بعد فوزه الصعب على إيفرتون بهدف نظيف.

وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا كل من أرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وأستون فيلا، بينما حجز سندرلاند وبورنموث مقعديهما في الدوري الأوروبي، في حين تأهل برايتون إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وحقق سندرلاند إنجازًا لافتًا بعودته إلى البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ 52 عامًا، بينما واصل برايتون حضوره القاري للموسم الثاني خلال آخر 3 سنوات.

وعلى مستوى الهبوط، ودعت أندية وست هام يونايتد ووولفرهامبتون وبيرنلي منافسات البريميرليج رسميًا، بعدما فشلت في تأمين بقائها ضمن أندية الدوري الممتاز للموسم المقبل.

ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026

1. آرسنال، 85 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 78 نقطة.

3. مانشستر يونايتد، 71 نقطة.

4. أستون فيلا، 65 نقطة.

5. ليفربول، 60 نقطة.

6. بورنموث، 57 نقطة.

7. سندرلاند، 54 نقطة.

8. برايتون، 53 نقطة.

9. برينتفورد، 53 نقطة.

10. تشيلسي، 52 نقطة.

11. فولهام، 52 نقطة.

12. نيوكاسل يونايتد، 49 نقطة.

13. إيفرتون، 49 نقطة.

14. ليدز، 47 نقطة.

15. كريستال بالاس، 45 نقطة.

16. نوتينجهام، 44 نقطة.

17. توتنهام هوتسبير 41 نقطة.

18. وست هام، 39 نقطة.

19. بيرنلي، 22 نقطة.

20. ولفرهامبتون، 20 نقطة.