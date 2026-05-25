قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولار والريال.. أسعار العملات اليوم الأثنين
حلمي عبد الباقي يعبر عن استيائه بسبب شطبه من النقابة
اليوم.. محاكمة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي
تفاصيل تحويل 2262 أتوبيسا من النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بمحافظتي القاهرة والجيزة
“مين ميحلمش يلعب في الزمالك”.. زيزو يغازل الفارس الأبيض| ماذا قال؟
فايننشال تايمز: اضطراب الممرات البحرية تكشف هشاشة الاقتصاد العالمي أمام صدمات التجارة والطاقة
السودان: السيطرة على منطقة للمتمردين قرب إثيوبيا.. واستبعاد للإخوان.. وعلاقات أوسع بالرياض
بيراميدز أبرزهم .. 6 أندية تضمن التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029
الخارجية الإيرانية: لن نفرض رسوما على عبور مضيق هرمز
تحرك برلماني بشأن نقص السيولة في ماكينات الصراف الآلي قبل عيد الأضحى
وزير الري: مصر تدعم إعداد كوادر إفريقية لمواجهة التحديات المائية والمناخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرسنال بطلا وليفربول خامسا.. الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي 2025-2026

أرسنال
أرسنال
إسراء أشرف

أسدل الستار على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، بعدما أُقيمت مباريات الجولة الأخيرة مساء الأحد في توقيت موحد، لتشهد صراعًا مثيرًا على المراكز الأوروبية والبقاء حتى الدقائق الأخيرة من الموسم.

ونجح أرسنال في استعادة لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب دام 22 عامًا، بعدما أنهى الموسم في صدارة جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، محققًا اللقب الرابع عشر في تاريخ النادي، وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

وحسم مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما أنهى أستون فيلا الموسم في المركز الرابع، وجاء ليفربول خامسًا، لتتحدد بذلك هوية الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وشهدت الجولة الختامية عدة نتائج بارزة، أبرزها سقوط مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1، وفوز مانشستر يونايتد على برايتون بثلاثية نظيفة، إلى جانب انتصار أرسنال على كريستال بالاس بهدفين دون رد.

كما اكتفى ليفربول بالتعادل مع برينتفورد بهدف لمثله، فيما تغلب فولهام على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون مقابل، بينما ضمن توتنهام البقاء رسميًا في الدوري الممتاز بعد فوزه الصعب على إيفرتون بهدف نظيف.

وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا كل من أرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وأستون فيلا، بينما حجز سندرلاند وبورنموث مقعديهما في الدوري الأوروبي، في حين تأهل برايتون إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وحقق سندرلاند إنجازًا لافتًا بعودته إلى البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ 52 عامًا، بينما واصل برايتون حضوره القاري للموسم الثاني خلال آخر 3 سنوات.

وعلى مستوى الهبوط، ودعت أندية وست هام يونايتد ووولفرهامبتون وبيرنلي منافسات البريميرليج رسميًا، بعدما فشلت في تأمين بقائها ضمن أندية الدوري الممتاز للموسم المقبل.

ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026

1. آرسنال، 85 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 78 نقطة.

3. مانشستر يونايتد، 71 نقطة.

4. أستون فيلا، 65 نقطة.

5. ليفربول، 60 نقطة.

6. بورنموث، 57 نقطة.

7. سندرلاند، 54 نقطة.

8. برايتون، 53 نقطة.

9. برينتفورد، 53 نقطة.

10. تشيلسي، 52 نقطة.

11. فولهام، 52 نقطة.

12. نيوكاسل يونايتد، 49 نقطة.

13. إيفرتون، 49 نقطة.

14. ليدز، 47 نقطة.

15. كريستال بالاس، 45 نقطة.

16. نوتينجهام، 44 نقطة.

17. توتنهام هوتسبير 41 نقطة.

18. وست هام، 39 نقطة.

19. بيرنلي، 22 نقطة.

20. ولفرهامبتون، 20 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي جدول الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي أرسنال آرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

شبانة

الأهلي يدرس عدم المشاركة في السوبر المصري بسبب وديات الخليج

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي الحوائج وتزيد الأرزاق وتفك الكرب

منتخب مصر تحت 17

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما

يوم التروية

دعاء يوم التروية 2026.. 5 أدعية لا تفوتها تجلب لك المغفرة وتصرف عنك كل سوء

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

اسعار شرائح الكهرباء الجديدة

بعد آخر زيادة.. أسعار شرائح الكهرباء 2026 للمنازل

ترشيحاتنا

شمال سيناء: تقديم 19.7 ألف خدمة طبية مجانية خلال 15 مبادرة رئاسية

شمال سيناء: تقديم 19.7 ألف خدمة طبية مجانية خلال 15 مبادرة رئاسية

إغلاق مركز لعلاج الإدمان بقنا

للمرة الثانية خلال أسبوعين.. غلق مركز صحة نفسية وعلاج إدمان غير مرخص بنجع حمادي| صور

صورة ارشيفية

زراعة بني سويف تكثف جهودها في توريد القمح ودعم الإنتاج الزراعي

بالصور

أهمها كبد البقر.. أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

هنا الزاهد تثير الجدل بفستانها من مهرجان كان

هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق

بالشراشيب.. بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد