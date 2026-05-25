إبادة في غزة.. ارتفاع عدد الشهداء.. والعثور على طفل قتله الاحتلال أمس

أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، إلا أن القتل صار بوتيرة أقل مقارنة بالإبادة الواسعة خلال أكثر من عامين منذ أكتوبر ٢٠٢٣.



بلغ إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية: 6 شهداء و 8 إصابات.

فيما بلغ العدد منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) كإجمالي لعدد الشهداء: 904.

كذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات: 2,713، فيما وصل إجمالي حالات الانتشال الى 777 جثة لشهداء.



ووفق الإحصائية التراكمية، فقد بلغ العدد التراكمي للشهداء إلى 72,797، بينما كان العدد التراكمي للإصابات: 172,821.

وخلال الساعات الماضية، ووفق مجمع ناصر الطبي فقد حدث استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف للاحتلال بمواصي مدينة خانيونس.

الطفل الشهيد هاني شكشك

كما حدث أمس في غزة، أن الطفل هاني شكشك فقدت آثاره واستمرت عمليات البحث عنه 24 ساعة، ليتم العثور عنه شهيدا داخل إحدى الخيام التي فر إليها بعد إصابته بغارة استهدفت موقعا للشرطة بمنطقة التوام في غزة.



وصباح اليوم جرى إطلاق النار بشكل مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

شاب وزوجته ورضيعهما



وامس استشهد شاب وزوجته وطفلهما الرضيع في غارة جوية إسرائيلية، الأحد، استهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، وصول 3 قتلى و10 مصابين من المدنيين، من بينهم 3 حالات خطيرة، من جراء الغارة الإسرائيلية.

وأضاف المستشفى أن القتلى هم"محمد أبوملوح (38 عاما) وزوجته آلاء زقلان (36 عاما) وطفلهما الرضيع أسامة محمد أبو ملوح البالغ عاما واحدا".

وقال مصدر أمني في غزة لـ"فرانس برس"، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بصاروخين شقة سكنية تؤوي عشرات النازحين في بناية متضررة نتيجة للقصف الإسرائيلي" خلال الحرب، لافتا الى أن "كل القتلى والمصابين مدنيون".

وأظهرت لقطات فيديو لـ"فرانس برس"، عشرات من أقارب الضحايا وهم يودعون بالدموع القتلى في المستشفى، حيث شيعت جثامينهم التي كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية بيضاء، قبل دفنها في مقبرة قريبة.

