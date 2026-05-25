وزارة السياحة والآثار: اليوم انطلاق مرحلة التصعيد إلى عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج
مصطفى كامل برسالة غامضة: أيها الكاذب الضلالي الخائن نحن في أيام كريمة تمنعني عن فتح الكثير
الحاجة نبيلة تخطف الأنظار بدعائها للرئيس السيسي من الحرم المكي
الذهب يربح 1.08% عالميًا ويقفز 15 جنيهًا في مصر.. وعيار 21 عند 6840 وسط فجوة تسعيرية تقترب من 2%
أحمد حجازي يقترب من الرحيل عن نيوم السعودي نهاية الموسم
كيرتس جونز: محمد صلاح كان قدوة لنا داخل وخارج الملعب
محافظ الجيزة يستبعد عدد من مسئولي النظافة والتجميل بامبابة والمنيرة والوراق
محافظ القاهرة: افتتاح شلتر الكلاب الضالة خلال شهر
ننشر أسماء مصابي حادث طريق مطروح - سيوة
لخلافات أسرية.. شقيق ينهي حياة شقيقه بملوي جنوب المنيا
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح - سيوة
بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك
البرلمان العربي يهنئ دول التعاون الخليجي بالذكرى 45 لتأسيس المجلس

الديب أبوعلي

هنأ محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس المجلس، التي توافق الخامس والعشرين من مايو، مشيدًا بما حققه المجلس من إنجازات تاريخية رسخت مكانته كنموذج رائد ومتفرد في التكامل الإقليمي العربي.

وأكد على ما أظهرته دول المجلس من تماسك وقدرة عالية على مواجهة التحديات والأزمات المختلفة، وفي مقدمتها التصدي للاعتداءات الإيرانية السافرة بكل كفاءة واقتدار، بما يعكس قوة المنظومة الخليجية وصلابة مؤسساتها في حماية أمنها واستقرارها.

ذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي 

وأكد “اليماحي” أن مجلس التعاون الخليجي نجح، على مدار أربعة عقود ونصف، في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وتحقيق مستويات متقدمة من التنسيق والتكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، بما عزز من قوة العمل الخليجي المشترك، وأسهم في خدمة مصالح الشعوب الخليجية والعربية.

كما ثمن رئيس البرلمان العربي الرؤى الحكيمة لقادة دول المجلس، والتي كان لها بالغ الأثر في دعم مسيرة المجلس وتعزيز وحدته وتماسكه، مشيدًا كذلك بجهود جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تطوير آليات العمل الخليجي المشترك، ومواصلة الدفع بمسيرة التعاون نحو آفاق أوسع تحقق تطلعات شعوب دول المجلس.

وأشاد “اليماحي” بالدور المحوري الذي يضطلع به مجلس التعاون الخليجي في الدفاع عن القضايا العربية المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب جهوده في دعم الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على مواصلة تعزيز الشراكة والتنسيق الاستراتيجي مع مجلس التعاون الخليجي، بما يخدم قضايا الأمة العربية ويدعم مسيرة التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة.

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي الحوائج وتزيد الأرزاق وتفك الكرب

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

خبير لوائح: كاف لن يمنح الزمالك استثناء للحصول على رخصة المشاركة في دوري الأبطال

وزير الأوقاف يستعرض الترتيبات النهائية لاستقبال عيد الأضحى ويوجه بتشكيل غرف العمليات

أسرار عمل الكباب المشوى في المنزل

أهمها كبد البقر.. أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

هنا الزاهد تثير الجدل بفستانها من مهرجان كان

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

