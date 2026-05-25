تجديد حبس المتهمين بقضية رشوة نادي الإعلاميين 15 يومًا

قررت جهات الجهات المختصة، تجديد حبس المتهمين بقضية رشوة نادي الإعلاميين بأكتوبر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات تفاصيل القبض على مسؤولي نادي الإعلاميين، حيث تبين أن المتهمين استولوا على مليون و200 ألف جنيه، وذلك مقابل تراخيص ملاعب بادل وخماسي وحمامات سباحة.

وأضافت التحقيقات أنهم خططوا لإنشاء مول على أرض النادي بأكتوبر منذ سنة، حيث أن النادي على مساحة 30 فدانًا، وذلك في عهد وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، قبل أن تنتقل ولاية النادي لإشراف وزارة الشباب والرياضة في عهد الدكتور أشرف صبحي.

وألقت الأجهزة المختصة القبض على مسؤولي نادي الإعلاميين بأكتوبر وسط اتهامات متبادلة بتلقي الرشوة.

وأكدت التحريات الأولية أن المتهمين تلقوا مبالغ مالية مقابل ارتكاب مخالفات، وتمت المكالمات بين المتهمين، وعلى الفور ألقت الأجهزة المختصة القبض عليهم لاتهامهم بتلقى رشوة.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين سهلوا أعمال مخالفة مقابل حصول على منفعة مادية جراء تلك الأعمال، وتجري جهات التحقيق سماع أقوال المتهمين في التهم المنسوبة إليهم بتلقي رشوة.