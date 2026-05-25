الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الأسهم العالمية قرب مستويات قياسية وسط آمال باتفاق أمريكي ـ إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز

أ ش أ

سجلت الأسهم العالمية مستويات مرتفعة قرب قممها القياسية خلال تعاملات اليوم ، مدفوعة بتحسن شهية المخاطرة في الأسواق بفضل تراجع أسعار النفط الخام وتزايد الآمال بشأن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفقات الإمدادات، في وقت واصل فيه الدولار تراجعه أمام سلة العملات الرئيسية.
وذكرت بيانات "بلومبيرج" أن مؤشر "إم إس سي آي" العالمي لجميع الدول، وهو أوسع مقياس للأسهم العالمية، ارتفع بنسبة 0.3% ليتداول بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجله في وقت سابق من الشهر الجاري، كما ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي للجلسة السادسة على التوالي، رغم ضعف أحجام التداول بسبب إغلاق عدد من الأسواق بمناسبة عطلات رسمية.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.9% رغم إغلاق الأسواق الأمريكية اليوم.
وفي أسواق الطاقة، هبطت أسعار خام برنت بأكثر من 5% ليصل إلى 97.70 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وسط تفاؤل بأن يسهم الاتفاق المرتقب في استعادة تدفق الإمدادات عبر الممر المائي الحيوي في منطقة الشرق الأوسط.
وكان مسؤولون أمريكيون كبار قد أفادوا بأن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن الحصول على الموافقة النهائية قد يستغرق عدة أيام، فيما ذكرت تقارير صحفية أن الجانبين توصلا إلى إطار تفاهم يقضي بتمديد الهدنة لمدة 60 يوما لحين التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي النزاع بشكل دائم، على أن يخضع المضيق لعمليات إزالة الألغام وإعادة فتحه أمام حركة الملاحة.
من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتعجل إبرام الاتفاق، فيما أوضح وزير الخارجية ماركو روبيو أن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض، وأن بلاده تمنح المسار الدبلوماسي كل الفرص الممكنة للنجاح.
وفي سياق متصل، واصلت الأسهم العالمية مكاسبها مدعومة بآمال تهدئة التوترات في الشرق الأوسط وتجدد الزخم المرتبط بالاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، في حين تترقب الأسواق صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة وقراءات التضخم الأوروبية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري للوقوف على مسار أسعار الفائدة، وذلك في أعقاب تولي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش مهام منصبه رسمياً.
وعلى صعيد أخبار الشركات، قفز سهم شركة "ديليفري هيرو" الألمانية للتوصيل بأكثر من 10% عقب تلقيها عرض استحواذ من شركة "أوبر تكنولوجيز" الأمريكية في صفقة تُقدر بنحو 10 مليارات يورو.
وفي آسيا، أطلقت الصين حملة موسعة لمكافحة التداولات غير القانونية عبر الحدود بهدف الحد من تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وفرض ضوابط صارمة على الحسابات غير المتوافقة.
وفي أسواق العملات، تراجع مؤشر الدولار الفوري بنسبة 0.2%، فيما ارتفع اليورو إلى 1.1632 دولار بزيادة 0.2%.
واستقر الين الياباني عند 159.04 ين للدولار، بينما صعد اليوان الصيني الخارجي بنسبة 0.2% إلى 6.7840 مقابل الدولار، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3472 دولار.
أما في أسواق السندات، فقد تراجع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى 2.98%.

