«لحوم آمنة ومجازر جاهزة».. الشرقية تستعد لعيد الأضحى المبارك

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية، أنه في إطار فعاليات مبادرة «العيد في الشرقية.. فرحة ومسؤولية»، وجه برفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع المجازر الحكومية، وتكثيف الحملات الرقابية على محلات الجزارة والأسواق بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري ورؤساء المراكز والمدن بهدف واحد وهو "ضمان لحوم آمنة وصحية لكل مواطن".

وأضاف المحافظ أنه انطلقت حملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة على كافة الشوادر ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها والالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية، مع الرصد الميداني الصارم لمنع أي محاولات للذبح خارج السلخانات والمجازر الحكومية المعتمدة، بالتوازي مع إجراء فحص شامل للمجازر للوقوف على جاهزيتها الفنية وتأمين تواجد الأطباء البيطريين على مدار الساعة للإشراف الكامل على أعمال الذبح والكشف.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع المخالفين، مشدداً على تطبيق القانون بكل حسم ضد أي محاولات للذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة، مع التوجيه بالتخلص الفوري والآمن من المخلفات الناتجة عن الذبح أولاً بأول، وذلك للحفاظ على نظافة شوارعنا والمظهر الحضاري للمحافظة وحماية صحة أهالينا.