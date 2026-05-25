نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. ظهرت الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عبر موقعها الرسمي ، عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي من خلال التليفون الارضى : 09000100 / 09000111 ، و التليفون المحمول : 5757 ، والمحادثة الألية (Chatbot) الموجودة على بوابة التعليم الأساسي ، مشيرةً إلى أنه للإستعلام عبر خدمة المحادثة الآلية ، يتم دفع الرسوم المطلوبة بعد الاستعلام عن طريق كود فوري الذى يظهر للمستعلم من خلال أي منفذ فورى أو تطبيق my fawry أو الدفع من خلال البطاقة الائتمانية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي على فيس بوك

كما نشرت عددا من المدارس على صفحاتها الرسمية على فيس بوك ، نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي ، في شكل قوائم تفصيلية بإسم الطالب ورقم جلوسه ورقمه القومي ودرجاته في المواد الأساسية ، ودرجاته في المواد غير المضافة للمجموع ، والمجموع الكلي ، ومواد الرسوب إن وجدت

وإلى جانب إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي على الصفحات الرسمية للمدارس ، يتم إتاحة نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي داخل المدارس نفسها للتأكد من وصولها لجميع الطلاب بشكل مجاني .

رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

يمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. خطوات الاستعلام

ادخل على رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

اكتب الرقم القومى

حدد المرحلة الدراسية

حدد الصف الدراسى

حدد العام الدراسى

حدد الفصل الدراسى

اضغط على عرض النتيجة

نتيجة صفوف النقل 2026 .. هل يتولى وزير التعليم اعتمادها؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة صفوف النقل 2026 ، لا تحتاج إلى اعتمادها رسميا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نتيجة صفوف النقل 2026 يتم إعلانها مباشرة في المدارس بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كل مدرسة .