الرئيس السيسي يهنىء مسلمي مصر في الخارج بحلول عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى 2026 بالقاهرة و المحافظات
الأعلى للإعلام يتلقى شكاوى من مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضد 3 مواقع إخبارية
المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل.. مشروع ضخم يعيد رسم خريطة الثروات ويكشف أسرارًا مدفونة تحت الأرض
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل
19 ألف شقة جديدة لمحدودي الدخل.. والإسكان تعلن مد فترة التقديم
فتاوى| الإفتاء تواسي مشتاقي الحج غير القادرين: لا تشعر بالضعط فالله يعلم قدرتك ويقبل نيتك الصادقة.. الأزهر يحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق العام.. يوم التروية 2026..ماذا يفعل الحاج فيه؟
الجرام بـ 5840.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين
وسط أجواء مبهجة.. شاب يرش المياه على الحجاج لتخفيف حرارة الجو عن ضيوف الرحمن
هند صبري تخرج عن صمتها لأول مرة وترد على أزمة مناعة.. تفاصيل
براءة الفنان فادي خفاجة في قضية سب وقذف مها أحمد
مفيش فلوس في المكن.. تحرك برلماني عاجل لإنهاء أزمة الـATM قبل عيد الأضحى
وكيل تعليم الشيوخ: تحركات الرئيس السيسي السياسية تعزز فرص التهدئة بالمنطقة

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن الاتصال الهاتفي الذي شارك فيه  الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من القادة العرب والإقليميين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعكس حجم الثقة الدولية في الدور المصري باعتباره أحد أهم الأطراف الداعمة للاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال نادر نسيم في تصريح صحفي له، إن مصر، بقيادة الرئيس عبد  الفتاح السيسي، تتحرك وفق رؤية سياسية متوازنة تقوم على منع التصعيد وفتح المجال أمام الحلول الدبلوماسية، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن القاهرة تواصل جهودها المكثفة للحفاظ على الأمن الإقليمي وحماية مصالح الشعوب.

وأضاف وكيل تعليم الشيوخ. أن دعوة الرئيس السيسي إلى استغلال الفرصة الحالية للتوصل إلى اتفاق شامل تعبر عن إدراك مصري عميق لخطورة استمرار التوترات، مؤكدًا أن الدولة المصرية تؤمن بأن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات وتحقيق الاستقرار المستدام.

وأشار نائب بني سويف إلى أن مصر تمتلك خبرة سياسية ودبلوماسية كبيرة تؤهلها للقيام بدور مؤثر في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، لافتًا إلى أن التحركات المصرية تحظى باحترام وتقدير دولي واسع نتيجة مواقفها المتزنة والثابتة تجاه قضايا المنطقة.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم تصريحه بالتأكيد على أن القيادة السياسية المصرية تواصل أداء دورها الوطني والقومي بمسؤولية كبيرة، بما يحافظ على أمن المنطقة ويعزز فرص السلام والتنمية لشعوبها.

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

