قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أهم مواصفات جهاز HP ZBook 8 G2a

أعلنت شركة HP عن طرح جهاز ZBook 8 G2a، وهو جهاز كمبيوتر محمول بحجم 14 بوصة مزود بأحدث معالجات Ryzen AI من AMD .



مواصفات جهاز HP ZBook 8 G2a

يبدأ الطراز الأساسي بمعالج AMD Ryzen AI 5 Pro 435، ويمكنك تكوين الجهاز حتى معالج Ryzen AI 9 HX Pro 470، والذي يتضمن رسومات Radeon 890M.

بالنسبة للذاكرة والتخزين، يدعم الكمبيوتر المحمول ما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي DDR5-5600 و2 تيرابايت PCIe Gen5 NVMe SSD، مما يوفر سعة كافية لمهام محطة العمل القياسية وإدارة مجموعات البيانات الأكبر.

تُقدّم HP مجموعة واسعة من خيارات الشاشات مقاس 14 بوصة لهذا الطراز. الشاشة الأساسية هي لوحة بدقة 1920×1200 (WUXGA) بتردد 60 هرتز وسطوع 300 شمعة.

تشمل خيارات الترقية شاشة بدقة 2560×1600 ومعدل تحديث متغير 120 هرتز وسطوع 500 شمعة/م²، بالإضافة إلى شاشات بسطوع 800 شمعة/م² مزودة بشاشة الخصوصية Sure View من HP للعمل في الأماكن العامة. كما تتوفر إصدارات بشاشة لمس حسب التكوين المحدد الذي تختاره.

يبلغ وزن جهاز ZBook 8 G2a حوالي 1.45 كيلوجرام، وسُمكه 1.9 سم. ويحتوي على بطارية بسعة 68 واط/ساعة تدعم الشحن السريع، حيث تقول HP إنها تصل إلى 50% من الشحن في حوالي 30 دقيقة.

ميزات جهاز HP ZBook 8 G2a



يُعد اختيار المنافذ عمليًا لبيئة مكتبية، حيث يتميز بمنفذي Thunderbolt 4، ومنفذ USB-C بسرعة 10 جيجابت في الثانية، ومنفذ USB-A، ومخرج HDMI 2.1، ومقبس إيثرنت RJ-45، ومقبس سماعة رأس مشترك.

يدعم الكمبيوتر المحمول أيضًا تقنية Wi-Fi 7 و Bluetooth 6.0 واتصال 5G الاختياري، إلى جانب لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية مقاومة للانسكاب وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

الأسعار والتوافر

في الولايات المتحدة، يبلغ سعر التكوين الأساسي 2796 دولارًا، بينما يتجاوز سعر الطراز كامل التكوين 7800 دولار. تختلف خيارات التوفر والتكوين حسب المنطقة