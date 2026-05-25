أفضل أجهزة «لاب توب» خلال عام 2026.. لينوفو يتصدر بأقل سعر

مواصفات جهاز لينوفو IdeaPad Slim 5i
لمياء الياسين

أضافت لينوفو بهدوء جهاز كمبيوتر محمول جديد بشاشة 15 بوصة إلى تشكيلتها. ظهر جهاز IdeaPad Slim 5i (طراز 15IWC11) مؤخرًا على موقع مواصفات منتجات الشركة، مما أتاح لنا نظرة شاملة على مكوناته قبل الإعلان الرسمي عن سعره أو موعد توفره. وبدلًا من محاولة ابتكار شيء جديد كليًا، يبدو الجهاز بسيطًا وعمليًا، مصممًا بمعالجات Intel Wildcat Lake الجديدة.

يأتي هذا الكمبيوتر المحمول بشاشة لمس IPS مقاس 15.3 بوصة بتردد 120 هرتز. تتميز الشاشة بدقة 1920×1200 بكسل، مما يعني أنها تستخدم نسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ما يوفر مساحة رأسية أكبر للقراءة والعمل. تصل سطوع الشاشة إلى 400 شمعة/م² وتغطي نطاق ألوان sRGB القياسي. الهيكل مصنوع من الألومنيوم، ويأتي بلون رمادي بسيط، ويزن حوالي 1.4 كيلوغرام، وهو وزن قياسي بالنسبة لجهاز كمبيوتر محمول بهذا الحجم.


يمكنك اختيار معالج Intel Core 5 320 أو Core 7 350 لتكوين جهاز Slim 5i. كلا المعالجين سداسي النواة، حيث يضم نواتين للأداء العالي وأربع نوى موفرة للطاقة. وبما أننا في عام 2026، فإنه يتضمن وحدة معالجة عصبية (NPU) قادرة على معالجة تصل إلى 17 تيرابايت في الثانية.

يفي هذا الجهاز بالمعايير الأساسية لعلامة مايكروسوفت التجارية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يعني أنه مزود بمفتاح Copilot الإلزامي على لوحة المفاتيح. أما بالنسبة للذاكرة، فيمكنك اختيار إما 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ولكنها ملحومة باللوحة الأم، لذا لن تتمكن من ترقيتها بنفسك لاحقًا. ويتم توفير التخزين عبر قرص SSD قياسي من نوع M.2 بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.
تُقدّم لينوفو بطاريتين بحجمين: 54.7 واط/ساعة و70 واط/ساعة. وتُشير المواصفات إلى إمكانية تشغيل فيديو بدقة 1080p محليًا لمدة تصل إلى 22.8 ساعة باستخدام البطارية الأكبر، إلا أن تصفح الإنترنت ومهام العمل اليومية ستستنزفها بسرعة أكبر بكثير.

تتميز منافذ التوصيل بتنوعها العملي، حيث تتضمن منفذي USB-C للشحن وعرض البيانات، ومنفذي USB-A قياسيين، ومنفذ HDMI 2.1، وقارئ بطاقات microSD، ومنفذ سماعة رأس. كما تحتوي على كاميرا ويب بدقة 1080p مزودة بغطاء خصوصية مادي ومستشعر الأشعة تحت الحمراء للتعرف على الوجه عبر Windows Hello.
وفي أخبار ذات صلة، قامت لينوفو مؤخرًا بتحديث جهازي ThinkPad E14 و E16 بمعالجات Intel Core Ultra وشاشات عالية معدل التحديث بدقة 2.8K/2.5K وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

